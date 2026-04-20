banner
Новости Кино 20.04.2026 comment views icon

"Кровь сквозь пуанты": Шарлиз Терон поставила на место Тимоти Шаламе после его скандального заявления об ИИ, балете и опере

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Шарліз Терон поставила на місце Тімоті Шаламе після його скандальної заяви про ШІ, балет та оперу / Variety

Шарлиз Терон публично ответила на скандальное заявление Тимоти Шаламе о балете и опере — и заодно сделала неожиданное признание насчет ИИ и актерской профессии.


В интервью The New York Times Терон отреагировала на слова Шаламе, которые он сказал во время телемероприятия CNN & Variety. Тогда актер сравнил кино с балетом и оперой — мол, он не хочет, чтобы кинотеатры стали такими художественными формами, где «никто уже не заботится».

«О, боже, надеюсь, однажды я на него наткнусь. Это был очень безответственный комментарий относительно искусства, сразу двух художественных форм, которые мы должны постоянно поддерживать», — заявила Терон.

Далее актриса сделала неожиданный поворот в сторону технологий:

«Через 10 лет ИИ сможет выполнять работу Тимоти, но он не сможет заменить человека на сцене, который танцует вживую».

По ее мнению, именно живое исполнение — то, что ни одна технология не воспроизведет.


Шарлиз Терон рассказала и о собственном опыте с танцем — она занималась им до того, как стать актрисой.

«Танец научил меня дисциплине. Он научил меня структуре. Он научил меня тяжелому труду. Он научил меня быть стойкой. Это граничит с жестокостью», — сказала она.

По словам актрисы, у нее несколько раз случались инфекции крови из-за незаживающих мозолей:

«Я буквально говорю о том, что кровь проступала сквозь обувь. И ты не получаешь выходного».

Что сказал Шаламе

На телемероприятии Шаламе объяснял, почему не хочет агитировать за спасение кинотеатров так же, как это делают в балете или опере.

«Я не хочу работать в балете или опере — там, где говорят: сохраните это искусство. Хотя всем уже все равно», — сказал он, добавив в конце: «Я только что потерял 14 центов аудитории».

Реакция Терон показала, что шутка получилась дороже.

Спецпроекты
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

Ранее мы писали о Шарлиз Терон в связи с ее новым проектом — кулинарным триллером «Tyrant» вместе с Деми Мур.

Хор фрименов в трейлере «Дюна 3» записали голосом Тимоти Шаламе

Источник: Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
Конец эпохи анонимности: ИИ легко идентифицирует людей по их аккаунтам в интернете
ИИ помог NVIDIA сократить процесс проектирования микросхем с 10 месяцев до одной ночи
Деми Мур присоединится к Шарлиз Терон и Джулии Гарнер в кулинарном триллере Tyrant
Когда ИИ нужен не везде: новые функции Gemini запускают "бесконечный" поиск на Google TV
Культ OpenClaw: Китай охватила ИИ лихорадка
Вэл Килмер умер в 2025-м, но оцифрованным сыграл священника в "As Deep as the Grave": трейлер
Хуже вейпа: созданная ИИ операционная система не смогла запустить Doom и подключиться к интернету
"Счастливой стрельбы": популярные чат-боты охотно помогают планировать вооруженные нападения — исследование
ИИ-экзорцизм: ChatGPT разоблачает колдунов и сатанистов для британской полиции
ИИ со скоростью света: крошечный фотонный чип решает проблему энергопотребления дата-центров
Будет играть за вас: Microsoft хочет создать ИИ-помощника для прохождения игр на Xbox
Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости DRAM и NAND на 63-75%
OpenAI готовит подписку ChatGPT Pro Lite за $100 в месяц
А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах
Еще больше ИИ: Apple добавит в iPhone 18 Pro несколько новых функций
Лучше спросите у CacheMind: ИИ будет общаться с разработчиками и повысит производительность процессоров
Организаторов Computex 2026 критикуют за дискриминацию производителей устройств без ИИ
Зачем Intel сделала Gaming Support для видеокарты за $949, которую невозможно купить для игр
Заберет работу у музыкантов: Google выпускает Lyria 3 Pro — ИИ для создания песен и музыкальных альбомов
Дженсен Хуанг и Лиза Су: Трамп создал команду советников по вопросам ИИ
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить