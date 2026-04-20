"Кровь сквозь пуанты": Шарлиз Терон поставила на место Тимоти Шаламе после его скандального заявления об ИИ, балете и опере

Шарлиз Терон публично ответила на скандальное заявление Тимоти Шаламе о балете и опере — и заодно сделала неожиданное признание насчет ИИ и актерской профессии.





В интервью The New York Times Терон отреагировала на слова Шаламе, которые он сказал во время телемероприятия CNN & Variety. Тогда актер сравнил кино с балетом и оперой — мол, он не хочет, чтобы кинотеатры стали такими художественными формами, где «никто уже не заботится».

«О, боже, надеюсь, однажды я на него наткнусь. Это был очень безответственный комментарий относительно искусства, сразу двух художественных форм, которые мы должны постоянно поддерживать», — заявила Терон.

Далее актриса сделала неожиданный поворот в сторону технологий:

«Через 10 лет ИИ сможет выполнять работу Тимоти, но он не сможет заменить человека на сцене, который танцует вживую».

По ее мнению, именно живое исполнение — то, что ни одна технология не воспроизведет.





Шарлиз Терон рассказала и о собственном опыте с танцем — она занималась им до того, как стать актрисой.

«Танец научил меня дисциплине. Он научил меня структуре. Он научил меня тяжелому труду. Он научил меня быть стойкой. Это граничит с жестокостью», — сказала она.

По словам актрисы, у нее несколько раз случались инфекции крови из-за незаживающих мозолей:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Я буквально говорю о том, что кровь проступала сквозь обувь. И ты не получаешь выходного».

Что сказал Шаламе

На телемероприятии Шаламе объяснял, почему не хочет агитировать за спасение кинотеатров так же, как это делают в балете или опере.

«Я не хочу работать в балете или опере — там, где говорят: сохраните это искусство. Хотя всем уже все равно», — сказал он, добавив в конце: «Я только что потерял 14 центов аудитории».

Реакция Терон показала, что шутка получилась дороже.

Источник: Variety