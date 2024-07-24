Топ-менеджер Минобороны: приложение «Армия+» готово на 85%, а электронная повестка — это «ужастик от русни»

Электронные повестки в «Резерв+» пока не планируют, потому что они не станут «чудодейственным решением».

Артем Романюков, руководитель директората цифровой трансформации Министерства обороны Украины, рассказал dou.ua о разработке приложения «Армия+» и других цифровых инновациях в ведомстве. Коротко пересказываем.

Министерство обороны Украины готовится к запуску нового приложения «Армия+», которое должно стать первой электронной услугой для военнослужащих. По словам Романюкова, приложение позволит военным подавать рапорты в электронной форме и будет иметь функцию военного ID. Несмотря на многочисленные нормативные и вызовы безопасности, команда директората планирует внедрить «Армия+» сразу для всей армии.

«Мы хотим внедрить его сразу во всей армии. А если не удастся, то устроим тестирование в ограниченном количестве подразделений», — отметил Романюков.

Одним из главных вызовов при разработке приложения стала необходимость соблюдения требований безопасности. Например, разработчики не могли использовать случайный список всех бригад, поскольку эта информация имеет гриф «секретно».

Романюков подчеркнул, что на первом этапе электронные рапорты не полностью заменят бумажные:

«На этот релиз мы не ставим себе целью полностью похоронить бумажные рапорты, а просто даем возможность заменить их электронными».

Кроме «Армия+», директорат работает над цифровизацией других сфер деятельности Минобороны, включая социальные вопросы, логистику и медицинское обеспечение.

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Относительно приложения «Резерв+», Романюков объяснил, почему постановление, регулирующее его работу, имеет ограниченный доступ:

«К сожалению, это была вынужденная мера, потому что во время войны документы, которые регулируют порядок ведения реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберіг», не могут быть открытыми».

Однако он заверил, что команда работает над тем, чтобы сделать часть этой информации публичной.«Есть много юридических, нормотворческих, технических трюков, но мы не всемогущи и нарушить закон не можем».

Романюков также развеял слухи о возможном внедрении электронных повесток:

«У меня в бэклоге этой функциональности нет, и таких распоряжений мне не давали. Я понимаю, что история чувствительная: электронная повестка — большая страшилка. Ее раздули не без русни, которая говорила «вас всех загонят в цифровой концлагерь, всех призовут»».

В конце руководитель директората обратился к будущим пользователям «Армия+»:

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«Очень хочу, чтобы наши будущие пользователи помнили: приложение делают военные для военных. Так что если будут возникать небольшие неудобства, это не потому, что мы вредные, а потому, что приходилось обходить множество различных ограничений».

Недавно мы писали, что пользователи «Резерв+», которое запустили в мае, столкнулись с разлогиниванием из приложения. А еще в «Резерв+» добавили военно-учетный документ с QR-кодом и возможность исправления данных онлайн без визита в ТЦК.

Источник: DOU