Новости Софт 18.06.2024 в 09:32 comment views icon

Резерв+ обновился: военно-учетный документ с QR-кодом и исправление данных онлайн без визита в ТЦК

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Резерв+ обновился: военно-учетный документ с QR-кодом и исправление данных онлайн без визита в ТЦК

С сегодняшнего дня в приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Уполномоченные лица могут просто отсканировать QR-код и проверить его в онлайне.

Среди других обновлений — возможность исправить данные онлайн, которая предусмотрена для двух случаев:

  • «Я военнослужащий, но до сих пор на учете» — для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберег.
  • «Данные не найдены» — для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

После заполнения специальной заявки данные должны поступить в реестр Оберіг, где информацию актуализируют дистанционно.

Приложение Резерв+ доступно для загрузки в Google Play и App Store.

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу обновленный Закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) обновить свои учетные данные. Сейчас Резерв+ преодолел отметку в 1,5 млн уникальных обновлений, а среди тех, кто зарегистрировался — 210 тысяч женщин и более 22 000 граждан, находящихся за рубежом. Кроме Украины, чаще всего обновляют данные в Польше, Германии, Чехии, Канаде и Соединенных Штатах Америки.

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