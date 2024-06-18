Резерв+ обновился: военно-учетный документ с QR-кодом и исправление данных онлайн без визита в ТЦК

С сегодняшнего дня в приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Уполномоченные лица могут просто отсканировать QR-код и проверить его в онлайне.

Среди других обновлений — возможность исправить данные онлайн, которая предусмотрена для двух случаев:

« Я военнослужащий, но до сих пор на учете » — для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберег.

Я военнослужащий, но до сих пор на учете — для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберег. « Данные не найдены » — для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

После заполнения специальной заявки данные должны поступить в реестр Оберіг, где информацию актуализируют дистанционно.

Приложение Резерв+ доступно для загрузки в Google Play и App Store.

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу обновленный Закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) обновить свои учетные данные. Сейчас Резерв+ преодолел отметку в 1,5 млн уникальных обновлений, а среди тех, кто зарегистрировался — 210 тысяч женщин и более 22 000 граждан, находящихся за рубежом. Кроме Украины, чаще всего обновляют данные в Польше, Германии, Чехии, Канаде и Соединенных Штатах Америки.