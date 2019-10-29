Топор войны зарыт. TSMC и GlobalFoundries уладили все патентные разногласия, став партнерами

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TSMC и GlobalFoundries, два крупнейших контрактных производителя полупроводниковой продукции объявили о достигнутом ими соглашении. Стороны уладили патентные разногласия, отозвали все судебные иски и подписали глобальное кросс-лицензионное соглашение сроком на десять лет.

Таким образом, из заядлых противников TSMC и GlobalFoundries стали партнерами. Соглашение обеспечит компаниям свободу действий, а также гарантирует доступ к полному набору технологий и услуг клиентам обеих.

Подобные рода кросс-лицензионные вовсе не редкость в технологическом мире. Вместо того, чтобы тратить ресурсы и время на масштабные и затяжные судебные разбирательства, просто заключают договор о взаимном лицензировании. Это сводит риски судебных тяжб к минимуму, позволяя сосредоточиться на внедрении инноваций.

Как обычно, ни слова о финансовой части договора в пресс-релизе нет. Но обе компании выразили удовлетворение достигнутым соглашением.

Напомним, в конце августа GlobalFoundries обвинила TSMC в нарушении 16 патентов, касающихся производства микросхем с FinFET-транзисторами, намереваясь добиться запрета поставок микросхем, выпускаемых на заводах TSMC, в США и Германию. В числе компаний, втянутых в разбирательство оказались крупнейшие заказчики TSMC, включая Apple, Qualcomm, Google, Nvidia, Lenovo Group и MediaTek. В ответ TSMC подала встречный иск, обвинив конкурента в нарушении уже 25 патентов.

Источник: tomshardware