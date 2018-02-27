Торги «с голоса» по второму 4G-тендеру в диапазоне 1800 МГц должны пройти 6 марта
Пресс-секретарь Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Татьяна Лиговская на свой страничке в Facebook подтвердила, что торги «с голоса» по второму 4G-тендеру в диапазоне 1800 МГц должны пройти 6 марта. За несколько дней до этого (2 марта) НКРСИ раскроет конверты с ценовыми предложениями участников торгов.
В рамках второго 4G-тендера будет разыграно 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Три первых лота уже закреплены за операторами большой тройки (первый (30 МГц) стоимость 795 млн грн за lifecell, второй (50 МГц) за 1,325 млрд грн – за «Киевстаром» и третий (40 МГц) за 1,06 млрд грн – Vodafone Ukraine). Это необходимо, чтобы обеспечить непрерывности оказания услуги. Стартовая цена трех последних лотов по 10 МГц составляет 265 млн грн за каждый и теоретически их может купить любой из операторов. Но, как мы уже знаем, ранее «Киевстар», у которого, по словам президента Петра Чернышова, «много денег», заявил о притязаниях на два из трех свободных лотов.
Вероятнее всего, как и в прошлый раз, торги “с голоса” по второму тендеру, будут транслироваться в прямом эфире на канале регулятора в YouTube, так что мы сможем наблюдать за тем, как будут разворачиваться события в реальном времени.
Источник: Татьяна Лиговская Facebook
- 31 января в Украине прошел первый 4G-аукцион, на котором «большая тройка» операторов (Киевстар, Vodafone, Lifecell) получили лицензии на развертывание сетей в диапазоне 2600 МГц. Суммарно операторы заплатят государству порядка 2 млрд 456 млн, что на 169 млн грн. больше изначальной стоимости лицензий.
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- 22 февраля Киевстар анонсировал запуск 4G-связи в диапазоне 2600 МГц (FDD 2600 / Band 7) уже в апреле текущего года и заявил о планах купить два из трех свободных лотов на втором 4G-тендере 1800 МГц.