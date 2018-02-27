Пресс-секретарь Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Татьяна Лиговская на свой страничке в Facebook подтвердила, что торги «с голоса» по второму 4G-тендеру в диапазоне 1800 МГц должны пройти 6 марта. За несколько дней до этого (2 марта) НКРСИ раскроет конверты с ценовыми предложениями участников торгов.

В рамках второго 4G-тендера будет разыграно 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Три первых лота уже закреплены за операторами большой тройки (первый (30 МГц) стоимость 795 млн грн за lifecell, второй (50 МГц) за 1,325 млрд грн – за «Киевстаром» и третий (40 МГц) за 1,06 млрд грн – Vodafone Ukraine). Это необходимо, чтобы обеспечить непрерывности оказания услуги. Стартовая цена трех последних лотов по 10 МГц составляет 265 млн грн за каждый и теоретически их может купить любой из операторов. Но, как мы уже знаем, ранее «Киевстар», у которого, по словам президента Петра Чернышова, «много денег», заявил о притязаниях на два из трех свободных лотов.

Вероятнее всего, как и в прошлый раз, торги “с голоса” по второму тендеру, будут транслироваться в прямом эфире на канале регулятора в YouTube, так что мы сможем наблюдать за тем, как будут разворачиваться события в реальном времени.

Источник: Татьяна Лиговская Facebook