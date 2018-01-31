Операторы приняли участие в аукционе на 4G в диапазоне 2600 МГц. Что это значит?

Радиочастотный ресурс Украины с момента появления первых операторов не всегда распределялся логично, поэтому сложилась ситуация когда разные операторы владеют разным спектром («количеством») частот и эти частоты даже отличаются в зависимости от конкретных областей.

В таких условиях GSM-сети работали нормально, но для запуска LTE нужны сплошные полосы частот. Поэтому второй аукцион приведет не только к выдаче лицензий на LTE, но и к рефармингу — операторы фактически обменяются частотами, чтобы у каждого был ровный участок спектра.

Игроки должны получить пропорциональные текущим долям полосы частот (15, 20, 25 МГц), но на аукцион будут выставлены три дополнительных лота по 5 МГц — именно вокруг них и может развернуться борьба, потому что в целом, операторам удобнее иметь сплошные полосы частот.

У «тройки» в наличии много оборудования, работающего на частоте 1800 МГц, именно поэтому все говорят, что развертывание LTE будет относительно простым и быстрым. Также, в зависимости от потребностей абонентов в конкретных регионах каждый оператор сможет решить, какую часть своего спектра в диапазоне 1800 МГц выделить под 4G, а какую — под 2G сеть.