Операторы приняли участие в аукционе на 4G в диапазоне 2600 МГц. Что это значит?

31 января в Украине прошел первый 4G-аукцион, на котором «большая тройка» операторов (Киевстар, Vodafone, Lifecell) получили лицензии на развертывание сетей в диапазоне 2600 МГц. Суммарно операторы заплатят государству порядка 2 млрд 456 млн, что на 169 млн грн. больше изначальной стоимости лицензий.
Аукцион прошел без потрясений и кажется, что и участники и регулятор остались довольны его итогами. Но это только начало и важно понимать, что будет происходить дальше.
В первую очередь операторы должны оплатить стоимость лицензий и прочие расходы, а также получить разрешительные документы на оборудование, работающее на частоте 2600 МГц. Все это можно отнести к формальностям, не интересным рядовому абоненту.
Процедуры займут некоторое время, поэтому первые кусочки LTE сетей в городах запустятся не раньше марта 2018 года, вероятнее — в апреле. Сети на частоте 2600 МГц обладают хорошей емкостью, но обеспечивают небольшое покрытие, из-за чего операторам придется увеличивать плотность базовых станций. Вкладывать деньги в новую инфраструктуру значит нести дополнительные расходы, которые могут никогда не окупиться, поэтому такой 4G, скорее всего, появится только в городах с высокой плотностью населения, вроде Киева, Харькова, Днепра. Именно поэтому будущий тендер на 4G-лицензии в диапазоне 1800 МГц считается более важным и он может принести сюрпризы.
Радиочастотный ресурс Украины с момента появления первых операторов не всегда распределялся логично, поэтому сложилась ситуация когда разные операторы владеют разным спектром («количеством») частот и эти частоты даже отличаются в зависимости от конкретных областей.
В таких условиях GSM-сети работали нормально, но для запуска LTE нужны сплошные полосы частот. Поэтому второй аукцион приведет не только к выдаче лицензий на LTE, но и к рефармингу — операторы фактически обменяются частотами, чтобы у каждого был ровный участок спектра.
Игроки должны получить пропорциональные текущим долям полосы частот (15, 20, 25 МГц), но на аукцион будут выставлены три дополнительных лота по 5 МГц — именно вокруг них и может развернуться борьба, потому что в целом, операторам удобнее иметь сплошные полосы частот.
У «тройки» в наличии много оборудования, работающего на частоте 1800 МГц, именно поэтому все говорят, что развертывание LTE будет относительно простым и быстрым. Также, в зависимости от потребностей абонентов в конкретных регионах каждый оператор сможет решить, какую часть своего спектра в диапазоне 1800 МГц выделить под 4G, а какую — под 2G сеть.
Сейчас вопрос тарифов остается полностью открытым. С внедрением 3G они увеличились, а изменения, которые принесет запуск 4G будут зависеть и от того, как пройдет второй аукцион, сколько еще денег придется выложить операторам. Скорее всего, может сохраниться ситуация, когда стоимость услуг у конкретного оператора будет зависеть от региона, в котором находится абонент.
Самый главный вопрос — будет ли 4G работать в вашем смартфоне? Теоретически, сейчас даже многие бюджетные аппараты поддерживают сети LTE. Но доля смартфонов в украинских сетях превышает 50%, а 4G поддерживает только 15-20%.
Все из-за разности стандартов, частот и прочих факторов. Фактически в Украине будет «два LTE» — первым появится FDD 2600 (Band 7), вторым — FDD 1800 (Band 3). Желательно, чтобы смартфон поддерживал обе частоты — тогда 4G будет работать везде, где есть покрытие (в Украине).
Например, если взглянуть на рейтинг популярных смартфонов Hotline, то недорогой Redmi 4X будет работать во всех сетях.