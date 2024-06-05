Toyota, Mazda, Yamaha, Honda и Suzuki фальсифицировали автомобильные сертификационные тесты в Японии

Нескольких японских автопроизводителей уличили в фальсификации сертификационных тестов, и Toyota может быть крупнейшим нарушителем.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) сообщило, что его текущее расследование в отношении 85 отечественных производителей, в том числе нескольких автопроизводителей, выявило, что большинство из них действовали в соответствии с законом. Но это не касается компаний Mazda, Yamaha, Honda и Suzuki. В отношении этой четверки выявлены факты фальсификации заявок на одобрение. Таким образом, они «признаны виновными в мошенничестве». Компаниям-нарушителям предписано приостановить отгрузку транспортных средств, сертификационные испытания которых были фальсифицированы, и как можно быстрее устранить недостатки.

Было обнаружено, что Mazda переписала свое программное обеспечение для управления двигателем, чтобы повлиять на тестирование производительности. В то же время Yamaha и Honda предоставили ложные тесты на шум. Suzuki солгала о результатах тестирования тормозной системы, а Mazda также фальсифицировала краш-тесты.

Расследование в отношении Toyota еще продолжается. Однако MLIT уже сообщило о таких нарушениях, как «представление ложных данных по испытаниям защиты пешеходов для трех автомобилей, производимых в настоящее время» и «фальсификация транспортных средств для краш-тестов для четырех ранее произведенных автомобилей».

Toyota опубликовала собственное подробное заявление по этому поводу, в котором утверждает, что ложь на самом деле служила интересам потребителей.

Toyota заявила, что нашла шесть случаев среди этих семи моделей, «где методы тестирования отличались от стандартов, определенных национальными органами власти», но подчеркнула, что ни одно из задействованных транспортных средств не является опасным.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Синдзи Миямото, руководитель группы Toyota Customer First Promotion Group, сказал, что в большинстве случаев использовались «более строгие условия тестирования», а их данные, предоставленные правительству, превышали то, что требуется законом. В одном примере для проверки утечки топлива при столкновении сзади использовался более тяжелый подвижный барьер, чем предусмотрено законом, что привело к более сильному удару.

Что касается других нарушений Toyota, компания не смогла различить стороны пассажира и водителя, сообщив о повреждении головы и ног пешехода в результате бокового удара. В другом случае Toyota предоставила данные о рисках перемещения багажа с помощью старого тестового блока багажа, который не соответствует нормам. Наконец, Toyota не смогла достичь целевой мощности двигателя во время теста, и вместо того, чтобы остановить его для исправления проблемы, как требуется, «система управления двигателем была настроена… и повторно проверенные данные были использованы для сертификации», — сказал Миямото.

«Мы провели внутреннюю проверку всех случаев и подтвердили, что все они соответствуют установленным законом стандартам и, следовательно, могут безопасно использоваться нашими клиентами», — сказал председатель Toyota Акио Тойода о пострадавших транспортных средствах.

Toyota заявила, что ложные испытания коснулись автомобилей Crown 2014 года выпуска и Isis, Sienta, Crown и Lexus RX 2015 модельного года выпуска, ни один из которых больше не выпускается. Неправильные сертификационные тесты также применялись в отношении текущих автомобилей, таких как Corolla Axio и Corolla Fielder, а также Yaris Cross, производство которых было приостановлено в Японии.

Непонятно, сколько транспортных средств было продано по сфальсифицированным сертификатам или были ли они распространены за пределами Японии. Однако отмечается, что выявленные проблемы основываются на пересмотре прошлых сертификаций в соответствии с японскими требованиями. В других регионах могут действовать другие процессы и стандарты сертификации.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Источник: theregister

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.