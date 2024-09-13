Toyota Prius установил новый рекорд Гиннеса за самую высокую экономию топлива

Toyota Prius достиг нового уровня эффективности благодаря усилиям Уэйна Гердеса, который получил титул рекордсмена Гиннеса за самое низкое потребление топлива при поездке через США от западного побережья до восточного. Этим летом Гердес проехал от мэрии Лос-Анджелеса до мэрии Нью-Йорка на Prius LE и достиг впечатляющей экономии топлива. Средний комбинированный расход топлива за всю поездку составил 93,158 мили на галлон (MPG) — 2,52 литра на 100 км. Это позволило побить предыдущий рекорд, который был установлен еще в середине 70-х годов прошлого века.

Prius был представлен около двух десятилетий назад как первый серийный гибридный автомобиль. Он открыл новое поколение транспортных средств, которые сочетают электродвигатель с высокоэффективным ДВС для значительного повышения экономии топлива. И он оправдал свои ожидания.

Путешествие Гердеса длиной 3211,7 мили (5168,73 км) через США проходило через различные местности и непредсказуемые погодные условия. Он поднялся на Prius на высоту до 7000 футов (2133 метра) и проехал через суровые места, такие как пустыня Мохаве, где температура превышала 40 градусов. Он боролся с сильными ветрами, дующими из Мексиканского залива. Такие факторы демонстрируют, как автомобиль может достигать большой эффективности, несмотря на сложные условия.

Toyota Prius последнего поколения оснащен гибридной системой Toyota пятого поколения и 2,0-литровым двигателем, который имеет мощность 194 л.с. Для этого авто заявлен расход топлива 57 миль на галлон (4,12 л/100 км), по оценкам EPA.

Этот мировой рекорд был достигнут водителем, который владеет техниками гипермайлинга, оптимизировавшими производительность Prius при определенных погодных и дорожных условиях. Результаты не являются типичными. Он также использовал некоторые основные советы по экономии топлива, которые может практиковать любой водитель.

Гердес предлагает простые советы для водителей по улучшению экономии топлива. Он советует медленнее стартовать с места и поддерживать равномерное давление на педаль акселератора. Он также говорит, что когда впереди остановка, следует заранее уменьшить давление на акселератор и использовать инерцию автомобиля для плавного подъезда к остановке, что значительно помогает сэкономить топливо.

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Источник: toyota