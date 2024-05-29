Toyota разрабатывает более компактные и экологичные адаптивные ДВС объемом 1,5 и 2 литра — их также будут использовать Subaru и Mazda

В то время как некоторые автопроизводители все больше внимания уделяют электрическим версиям, Toyota продолжает разрабатывать новые универсальные двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Эти двигатели сосредоточены на соблюдении жестких стандартов по выбросам, они могут использоваться в различных транспортных средствах, от гибридов до тех, что работают на биотопливе.

Во время медиа-мероприятия во вторник Toyota и ее партнеры Subaru и Mazda Motor продемонстрировали свои будущие 1,5-литровые и 2,0-литровые двигатели. Эти двигатели могут похвастаться существенно уменьшенным объемом и высотой по сравнению с их текущими аналогами. Новый 1,5-литровый двигатель на 10% меньше и легче текущих 1,5-литровых двигателей, которые используются в таких моделях, как Yaris compact. В то же время новый 2,0-литровый турбодвигатель достигнет уменьшения размеров и веса по сравнению с существующими 2,4-литровыми турбодвигателями, которые есть в больших моделях, таких как внедорожники с трехрядными сиденьями.

Согласно заявлению Toyota, «с помощью этих двигателей каждая из трех компаний будет стремиться оптимизировать интеграцию с двигателями, аккумуляторами и другими электрическими приводами».

Разработка сосредоточена на соблюдении строгих норм выбросов при переходе от ископаемого топлива к углеродно-нейтральным альтернативам, таким как электротопливо, биотопливо и жидкий водород. Это изменение будет способствовать более широкому внедрению топлива с нейтральным выбросом углерода.

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Двигатели следующего поколения будут играть решающую роль в достижении углеродной нейтральности. Subaru, Toyota и Mazda стремятся улучшить производительность двигателя и оптимизировать интеграцию с электрическими приводами. Отмечается, что эти высокоэффективные и мощные двигатели будут компактными, позволяя снизить капоты, улучшить дизайн и аэродинамику, что в конечном итоге дополнительно повысит экономию топлива.

Toyota не смогла назвать сроки, когда на рынке появятся модели, оснащенные новой серией двигателей.

Источник: interestingengineering