TP-Link анонсировала смартфоны Neffos X20 и Neffos X20 Pro: большие экраны 19:9, двойная камера, градиентная заливка и ОС Android 9.0 Pie

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Компания TP-Link, несколько лет назад вышедшая на рынок смартфонов с брендом Neffos, приурочила к выставке MWC 2019 анонс двух новых моделей — Neffos X20 и Neffos X20 Pro. В описании своих новых «флагманских» смартфонов производитель выделяет большие экраны с соотношением сторон 19:9, двойные камеры, градиентную заливку и ОС Android 9.0 Pie.

К сожалению, пресс-релиз скуп на технические подробности, а на официальном сайте новинки пока не появились. Известно, что смартфоны Neffos X20 и Neffos X20 Pro оснащаются экранами диагональю 6,26 дюйма, предлагают до 4 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ на встроенном флэш-накопителе с возможностью расширения при помощи карт MicroSD. Также в оснащении упоминается аккумуляторы повышенной емкости на 4100 мА*ч, способные обеспечить полный день автономной работы даже при сильной нагрузке.

Основная камера является сдвоенной с модулями разрешениями 13 и 5 Мп. Отдельно упоминается портретный режим для съемки фото с качественным эффектом боке. Фронтальная камера неизвестного разрешения поддерживает функции ИИ, включая AI Scene Recognition для определения и «улучшения» отдельных черт лица человека в кадре. Также заявлено 17 предустановленных режимов, которые помогут приукрасить селфи. Одним словом, речь о пресловуто известном «бьютификаторе».

Из коробки смартфоны работают под управлением ОС Android 9.0 Pie, дополненной новейшей оболочкой производителя NFUI 9.0.

Обе стороны металического корпуса Neffos X20 и Neffos X20 Pro оформлены закаленным стеклом.

В продажу Neffos X20 и Neffos X20 Pro поступят в июле этого года, рекомендованные розничные цены будут объявлены дополнительно. Модель Neffos X20 будет выпускаться в черном, синем, красном и пурпурном, а Neffos X20 Pro — черном, сапфирно-синем, малахитово-зеленом и солнечно-пурпурном.