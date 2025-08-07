Новости Устройства 07.08.2025 comment views icon

TP-Link представила портативный роутер Wi-Fi 7 BE3600: питание от USB-C, до 90 подключенных устройств

TP-Link подготовила к выпуску свой первый маршрутизатор для путешествий, который поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7. Модель BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router (TL-WR3602BE) обеспечивает скорость передачи данных до 3,6 Гбит/с благодаря сочетанию частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Устройство можно запитать через порт USB-C — от сетевого адаптера или павербанка, что делает его отличным вариантом для использования в дороге.

По сравнению с компактным маршрутизатором TL-WR1502X, эта новинка мощнее и при этом остается портативной. По данным TP-Link, новый роутер может обслуживать до 90 беспроводных устройств одновременно. Это делает его удобным решением для групповых поездок или работы с несколькими гаджетами.

Кроме USB-C, на корпусе есть порт USB-A со скоростью передачи до 5 Гбит/с. Благодаря этому к роутеру можно подключить 5G-модем или совместимый смартфон, чтобы получить мобильный интернет. А еще — через USB-порт можно предоставить совместный доступ к внешнему накопителю в локальной сети. Также имеется порт Ethernet 2,5 Гбит/с для проводного подключения.

Через мобильное приложение можно настроить соединение с существующей Wi-Fi-сетью. Благодаря этому, например, можно заранее подключить все свои устройства к одному роутеру, а уже его — к общедоступной сети в отеле или аэропорту. Маршрутизатор поддерживает OpenVPN и WireGuard, он совместим с более чем 35 VPN-сервисами.

Новый портативный роутер TP-Link BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router (TL-WR3602BE) уже доступен в США по цене $139,99. О сроках выхода и цене новинки на других рынках пока не сообщается.

TP-Link Archer BE3600 — роутер с поддержкой Wi-Fi 7, скоростью 3600 Мбит/с и ценой $99. Но есть нюанс

Источник: notebookcheck

