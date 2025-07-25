Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280

Realme решила оптимизировать свой модельный ряд смартфонов среднего уровня. Теперь вместо трех моделей серия включает лишь две. Итак, Realme 15 Pro стал преемником Realme 14 Pro+, а базовый Realme 15 приходит на замену Realme 14 Pro.

Realme 15

Начальная версия Realme 15 получила 6,8-дюймовый слегка изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2800х1280 пикселей (плотность 453 ppi), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит. Устройство имеет процессор Mediatek Dimensity 7300+, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище UFS 3.1 емкостью от 128 ГБ до 512 ГБ. Слот для карты памяти отсутствует.

На задней панели расположилась двойная камера. Она включает 50-мегапиксельный главный модуль с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея ─ 50-мегапиксельная. Обе камеры способны записывать видео до 4K/30p. Программная функция AI Edit Genie работает в стандартной галерее и позволяет редактировать фото с помощью инструментов искусственного интеллекта.

В смартфоне Realme 15 доступна батарея емкостью 7000 мА-ч и реализована быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. Производитель заявляет, что батарея сохранит 80% первоначальной емкости после 1600 циклов зарядки. Устройство имеет стерео наушники, но 3,5-мм разъем для проводных наушников отсутствует. Еще здесь есть инфракрасный излучатель и оптический сканер отпечатков пальцев в дисплее. Смартфон имеет размеры 162,3×76,2×7,66 мм и вес 187 г. Для некоторых цветов корпуса толщина может увеличиваться до 7,78 мм или 7,96 мм. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69, а также соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H. Новинка работает под управлением realme UI 6.0 на базе Android 15.

Realme 15 доступен в трех цветах: Velvet Green (бархатно-зеленый), Flowing Silver (серебристый) и Silk Pink (шелково-розовый). Цена зависит от конфигурации памяти:

8/128 ГБ ─ $280,

8/256 ГБ ─ $300,

12/256 ГБ ─ $355.

Realme 15 Pro

Эта модель ориентирована на более требовательных пользователей. Она имеет такой же 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800х1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит. Однако в данном случае доступен более производительный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Память ─ такая же: 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ постоянной. И опять без слота для карты памяти.

Еще одно отличие проявляется в блоке камер. Главный модуль тоже выполнен на базе 50-мегапиксельного сенсора с OIS. А вот сверхширокоугольный модуль получил 50-мегапиксельный сенсор и объектив с чуть более широким углом обзора. Фронтальная камера ─ 50-мегапиксельная, хотя у предшественника Realme 14 Pro+ был 32-мегапиксельный сенсор. В этом случае камеры уже способны записывать видео до 4K/60p.

Другие характеристики, включая батарею, звук и защиту, аналогичны младшей модели. Смартфон Realme 15 Pro имеет размеры 162,3×76,2×7,69 мм и вес 187 г. Для некоторых цветов корпуса толщина может увеличиваться до 7,79 мм или 7,84 мм.

Модель Realme 15 Pro предлагается в трех цветах: Flowing Silver (серебристо-белом), Velvet Green (бархатно-зеленый) и Silk Purple (фиолетовом). Цены следующие:

8/128 ГБ ─ $335,

8/256 ГБ ─ $360,

12/256 ГБ ─ $380,

12/512 ГБ ─ $415.

Источник: gsmarena, Realme