Трейлер «Кунг-фу Панда 4»: Джек Блэк возвращается в новой части франшизы, заработавшей $1,8 млрд

Дастин Хоффман повторит роль Мастера Шифу, как и Иэн Макшейн, который озвучит возрожденного злодея Тай Лунга.

Universal Pictures и DreamWorks опубликовали первый трейлер «Кунг-фу Панда 4» — новой части популярной франшизы с Джеком Блэком в главной роли. По (Блэк) должен найти нового воина-дракона, прежде чем выйти на пенсию и стать духовным лидером Долины мира. Однако на его пути появляется новый опасный враг — Хамелеон в исполнении Виолы Дэвис — и, чтобы его преодолеть, По приходится объединиться с лисом по имени Жень (Аквафина).

Обладатель премии «Оскар» Джонатан Ке Кван сыграет Хана, лидера «Логова злодеев», Дастин Хоффман повторит роль Мастера Шифу, а Иэн Макшейн озвучит Тай Лунга, которого не видели со времен первого фильма.

Оригинал вышел еще в 2008 году — с двумя продолжениями в 2011-м и 2016-м. С того момента франшиза собрала $1,8 млрд, а первый фильм стал самым кассовым для DreamWorks. Мультфильмы вдохновили три телевизионных сериала: «Кунг-фу Панда: Легенды крутости», «Лапки судьбы» и «Рыцарь Дракона».

Майк Митчелл («Шрек навсегда», «Тролли») будет режиссером четвертого фильма с сорежиссером Стефани Ма Стайн. Продюсер — Ребекка Хантли.

Премьера фильма «Кунг-фу Панда 4» запланирована на 8 марта 2024 года.