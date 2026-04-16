Новости Кино 16.04.2026 comment views icon

Focker In-Law: невестка Ариана Гранде против дисфункционального клана Бена Стиллера и Роберта Де Ниро, смотрим трейлер

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Focker In-Law: нова невістка Аріана Гранде проти дисфункційного клану Бена Стіллера та Роберта Де Ніро /трейлер

На CinemaCon 14 апреля Universal Pictures показала первый трейлер Focker In-Law с Арианой Гранде в роли новой кошмарной невестки. Певица, актриса и перформер Ариана Гранде зажгла ежегодную конвенцию владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе, представив первый трейлер фильма Focker In-Law — большого кинотеатрального проекта, где Гранде демонстрирует свой комедийный талант вместе с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро.


Universal Pictures презентовала первый взгляд для киноэкспонентов: Гранде играет возлюбленную персонажа — сына героя Стиллера (его исполняет Скайлер Гизондо). Оригинальный фильм франшизы, Знакомство с родителями, рассказывал о Греге Фокере (Стиллер), который переживает серию неловких ситуаций, пытаясь произвести впечатление на отца своей девушки (Де Ниро) перед предложением руки и сердца. Картина стала кассовым хитом, собрав $330 млн в мировом прокате и породив два сиквела.

«Думаю, можно сказать, что я — новый Де Ниро этой франшизы», — пошутил Стиллер со сцены The Colosseum в Caesars Palace.

‘Вскоре из-за кулис вышел сам Де Ниро, вызвав бурные аплодисменты. Оба актера отметили, что для них честь работать с Гранде. Де Ниро даже назвал ее «пожалуй, самой смешной партнершей по сцене, с которой мне когда-либо посчастливилось работать», тогда как Бен Стиллер неловко смотрел в зал.


В разговоре «Actors on Actors» 2026 года с Адамом Сэндлером Гранде описала свою героиню как девушку сына Стиллера, которую он не понимает и не принимает.

«Он категорически против меня. И хуже всего — его самый большой страх в том, что я прекрасно лажу с персонажем Роберта Де Ниро, Джеком. Он меня обожает, и я мгновенно получаю одобрение всей семьи».

Трейлер это подтверждает и даже больше. Гранде играет Оливию Джонс — заботливую девушку Генри (Гизондо). Она — типичная перфекционистка и сообщает семье (включая героиню Тери Поло), что проходила подготовку как переговорщица ФБР в ситуациях с заложниками. Теперь она намерена использовать эти навыки, чтобы «освободить» своего парня от созависимых отношений с отцом. И что еще хуже для Грега Фокера — вся семья в восторге от новой девушки Генри.

Премьера Focker In-Law запланирована на период Дня благодарения в США. Лента выходит в кинотеатрах 25 ноября 2026 года.

Громко и смертоносно: «Дюна 3» поразила CinemaCon 7-минутной сценой жестокой битвы

Спецпроекты
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки
HyperX представляє нове покоління клавіатур Eve 1800 та Origins 2. Вони створені для різних сценаріїв гри

Источник: Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
Вэл Килмер умер в 2025-м, но оцифрованным сыграл священника в "As Deep as the Grave": трейлер
Новый монстр: Dimensity 9600 Pro превзошел A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в бенчмарках
240 млн Apple iPhone "съедают" 2,4 эксабайта LPDDR5: другим производителям не остается
Phasmophobia и Alan Wake 2 проведут бесплатный кроссовер-ивент, и это единственный шанс сыграть: все детали
Новый конкурс авторов ITC.ua: напиши статью и выиграй крутой электросамокат и технику от Proove
Amazon MGM анонсировала фильмы на 2026-2027: "Горец" с Кавиллом, "Космические яйца 2" и не только
Первый тизер "Властелина колец: Охота на Голума" разочаровал фанатов актером на роль Арагорна
Samsung Galaxy A57 и A37 уже в Украине: защита IP68, 6 лет обновлений и цена от 18 999 грн
Проверенная временем: NVIDIA закрывает бюджетную нишу с помощью RTX 3060 из-за задержки серии RTX 50
Меланхоличный и загадочный саундтрек к 007: First Light от Ланы Дель Рей уже в доступе: слушаем вместе
Безумный гейминг: блогер создал контроллер из сосисок для игры в WoW
Ажиотажный спрос: Apple не успевает поставлять новый MacBook Neo
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить