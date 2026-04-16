Focker In-Law: невестка Ариана Гранде против дисфункционального клана Бена Стиллера и Роберта Де Ниро, смотрим трейлер

На CinemaCon 14 апреля Universal Pictures показала первый трейлер Focker In-Law с Арианой Гранде в роли новой кошмарной невестки. Певица, актриса и перформер Ариана Гранде зажгла ежегодную конвенцию владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе, представив первый трейлер фильма Focker In-Law — большого кинотеатрального проекта, где Гранде демонстрирует свой комедийный талант вместе с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро.





Universal Pictures презентовала первый взгляд для киноэкспонентов: Гранде играет возлюбленную персонажа — сына героя Стиллера (его исполняет Скайлер Гизондо). Оригинальный фильм франшизы, Знакомство с родителями, рассказывал о Греге Фокере (Стиллер), который переживает серию неловких ситуаций, пытаясь произвести впечатление на отца своей девушки (Де Ниро) перед предложением руки и сердца. Картина стала кассовым хитом, собрав $330 млн в мировом прокате и породив два сиквела.

«Думаю, можно сказать, что я — новый Де Ниро этой франшизы», — пошутил Стиллер со сцены The Colosseum в Caesars Palace.

‘Вскоре из-за кулис вышел сам Де Ниро, вызвав бурные аплодисменты. Оба актера отметили, что для них честь работать с Гранде. Де Ниро даже назвал ее «пожалуй, самой смешной партнершей по сцене, с которой мне когда-либо посчастливилось работать», тогда как Бен Стиллер неловко смотрел в зал.





В разговоре «Actors on Actors» 2026 года с Адамом Сэндлером Гранде описала свою героиню как девушку сына Стиллера, которую он не понимает и не принимает.

«Он категорически против меня. И хуже всего — его самый большой страх в том, что я прекрасно лажу с персонажем Роберта Де Ниро, Джеком. Он меня обожает, и я мгновенно получаю одобрение всей семьи».

Трейлер это подтверждает и даже больше. Гранде играет Оливию Джонс — заботливую девушку Генри (Гизондо). Она — типичная перфекционистка и сообщает семье (включая героиню Тери Поло), что проходила подготовку как переговорщица ФБР в ситуациях с заложниками. Теперь она намерена использовать эти навыки, чтобы «освободить» своего парня от созависимых отношений с отцом. И что еще хуже для Грега Фокера — вся семья в восторге от новой девушки Генри.

Премьера Focker In-Law запланирована на период Дня благодарения в США. Лента выходит в кинотеатрах 25 ноября 2026 года.

Источник: Variety