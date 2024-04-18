TSMC питает пригород Тайбэя от собственных генераторов — правительство Тайваня попросило о помощи

Компания TSMC поделилась энергией от своих резервных генераторов электроэнергии с государственной энергетической компанией Тайваня Taipower, чтобы помочь избежать отключения электроэнергии, сообщает тайваньское издание Commercial Times. Это произошло после недавнего землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое вызвало остановку восьми энергоблоков.

TSMC является крупнейшим в мире специализированным независимым литографическим предприятием по производству полупроводников, список клиентов которого включает AMD, Apple, NVIDIA и Qualcomm. Крупнейшая компания Тайваня имеет тесные отношения с правительством, которое также является ее крупнейшим акционером. На этой неделе правительство обратилось к TSMC с просьбой предоставить 200 000 кВт*ч от резервных дизель-генераторов компании.

Кай Жиминь, представитель Taipower, говорит, что потребность в аварийном электропитании была в основном из-за последствий недавнего землетрясения, после которого восемь энергоблоков штата вышли остановились. Проблема усугубилась сезонным повышением температуры на острове, что привело к остановке дополнительных блоков.

Taipower имеет «молчаливую договоренность» с TSMC, поэтому полупроводниковая компания предоставила свои генераторы электроэнергии без подписания контракта. Для Taipower стандартно обращаться за помощью к своим крупнейшим клиентам, когда ситуация становится ужасной. И TSMC пришла в нужный момент — именно тогда, как Таоюань, крупный пригород Тайбэя, получил полное двухчасовое отключение электроэнергии 16 апреля. Taipower подчеркивает, что пожертвование электроэнергии TSMC не повлияло негативно на производство TSMC.

Землетрясение, приведшее к потребности в дополнительных источниках питания, было крупнейшим за последние 25 лет. Также сезонная жара на Тайване ежегодно наступает все раньше.