На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 — TSMC эвакуирует заводы

По словам сейсмологов, это самое мощное за 25 лет землетрясение на Тайване — есть погибшие, десятки зданий обвалилось.

Ночью у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в 18 км от города Хуалянь. Страна выдала предупреждение о цунами (на данный момент его отменили), а Япония и Филиппины начали готовиться к потенциальному наводнению.

По данным Геологической службы США, это самое мощное землетрясение в Тайване за последние 25 лет. Зафиксировано несколько десятков обвалов зданий, обесточены почти сотня тысяч домохозяйств, есть проблемы с интернетом и, на данный момент, известно о по меньшей мере 4 погибших и более 50 раненых, сообщает CNN.

🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA

— Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 3, 2024