На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 — TSMC эвакуирует заводы

По словам сейсмологов, это самое мощное за 25 лет землетрясение на Тайване — есть погибшие, десятки зданий обвалилось.
Ночью у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в 18 км от города Хуалянь. Страна выдала предупреждение о цунами (на данный момент его отменили), а Япония и Филиппины начали готовиться к потенциальному наводнению.
По данным Геологической службы США, это самое мощное землетрясение в Тайване за последние 25 лет. Зафиксировано несколько десятков обвалов зданий, обесточены почти сотня тысяч домохозяйств, есть проблемы с интернетом и, на данный момент, известно о по меньшей мере 4 погибших и более 50 раненых, сообщает CNN.
🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA
— Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 3, 2024
🚨BREAKING: Dashcam captures 7.5 magnitude earthquake on highway in eastern Taiwanpic.twitter.com/EPbCHgc1Xi
— AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024
Землетрясение также может существенно повлиять на производство микросхем, вызвав дефицит или скачок цен на ключевые компоненты, что в свою очередь приведет к подорожанию электроники — в частности, ноутбуков и телевизоров.
В Тайване производят от 80% до 90% чипов высочайшего класса, необходимых для современных приложений в смартфонах и ИИ.
По данным Bloomberg, крупнейший в мире производитель передовых чипов TSMC, который сотрудничает с Apple и Nvidia, начал эвакуацию заводов. Меньший местный конкурент UMC (United Microelectronics Corp.) также приостановил работу.
«Системы безопасности TSMC работают нормально. Чтобы обезопасить персонал, некоторые заводы были эвакуированы», — говорится в заявлении компании. «В настоящее время мы уточняем последствия».
Заводы TSMC расположены на западной части Тайваня, а землетрясение произошло у восточного побережья, поэтому эвакуация проведена в качестве предупредительной меры.
В сентябре 1999 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого погибло 2400 человек и было разрушено 5000 зданий. Тогда цены на модули DRAM подскочили более чем на 25%, и дефицит длился месяцами.
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