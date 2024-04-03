Новости Технологии 03.04.2024 в 09:12 comment views icon

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 — TSMC эвакуирует заводы

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Катерина Даньшина

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По словам сейсмологов, это самое мощное за 25 лет землетрясение на Тайване — есть погибшие, десятки зданий обвалилось.

Ночью у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в 18 км от города Хуалянь. Страна выдала предупреждение о цунами (на данный момент его отменили), а Япония и Филиппины начали готовиться к потенциальному наводнению.

На Тайвані стався землетрус магнітудою 7,4 — TSMC евакуює заводи
Тайвань подвержен землетрясениям, поскольку находится вблизи места сближения двух тектонических плит.

По данным Геологической службы США, это самое мощное землетрясение в Тайване за последние 25 лет. Зафиксировано несколько десятков обвалов зданий, обесточены почти сотня тысяч домохозяйств, есть проблемы с интернетом и, на данный момент, известно о по меньшей мере 4 погибших и более 50 раненых, сообщает CNN.

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Землетрясение также может существенно повлиять на производство микросхем, вызвав дефицит или скачок цен на ключевые компоненты, что в свою очередь приведет к подорожанию электроники — в частности, ноутбуков и телевизоров.

На Тайвані стався землетрус магнітудою 7,4 — TSMC евакуює заводи
Частично разрушенное здание в городе Хуалянь. Фото: TVBS

В Тайване производят от 80% до 90% чипов высочайшего класса, необходимых для современных приложений в смартфонах и ИИ.

Землетрус викликав зсуви в гористій частині Тайваню
Землетрясение вызвало оползни в гористой части Тайваня. Фото: Reuters

По данным Bloomberg, крупнейший в мире производитель передовых чипов TSMC, который сотрудничает с Apple и Nvidia, начал эвакуацию заводов. Меньший местный конкурент UMC (United Microelectronics Corp.) также приостановил работу.

«Системы безопасности TSMC работают нормально. Чтобы обезопасить персонал, некоторые заводы были эвакуированы», говорится в заявлении компании. «В настоящее время мы уточняем последствия».

Заводы TSMC расположены на западной части Тайваня, а землетрясение произошло у восточного побережья, поэтому эвакуация проведена в качестве предупредительной меры.

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В сентябре 1999 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого погибло 2400 человек и было разрушено 5000 зданий. Тогда цены на модули DRAM подскочили более чем на 25%, и дефицит длился месяцами.

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