На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 — TSMC эвакуирует заводы

По словам сейсмологов, это самое мощное за 25 лет землетрясение на Тайване — есть погибшие, десятки зданий обвалилось.

Ночью у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в 18 км от города Хуалянь. Страна выдала предупреждение о цунами (на данный момент его отменили), а Япония и Филиппины начали готовиться к потенциальному наводнению.

По данным Геологической службы США, это самое мощное землетрясение в Тайване за последние 25 лет. Зафиксировано несколько десятков обвалов зданий, обесточены почти сотня тысяч домохозяйств, есть проблемы с интернетом и, на данный момент, известно о по меньшей мере 4 погибших и более 50 раненых, сообщает CNN.

🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA — Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 3, 2024

🚨BREAKING: Dashcam captures 7.5 magnitude earthquake on highway in eastern Taiwanpic.twitter.com/EPbCHgc1Xi — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Курс Python від Mate academy. Python дозволяє тобі не тільки розробляти сайти та займатись аналітикою даних, а ще й будувати алгоритми, тестувати програми та навіть створювати штучні інтелекти. Стань різноплановим фахівцем! Реєстрація на курс

Землетрясение также может существенно повлиять на производство микросхем, вызвав дефицит или скачок цен на ключевые компоненты, что в свою очередь приведет к подорожанию электроники — в частности, ноутбуков и телевизоров.

В Тайване производят от 80% до 90% чипов высочайшего класса, необходимых для современных приложений в смартфонах и ИИ.

По данным Bloomberg, крупнейший в мире производитель передовых чипов TSMC, который сотрудничает с Apple и Nvidia, начал эвакуацию заводов. Меньший местный конкурент UMC (United Microelectronics Corp.) также приостановил работу.

«Системы безопасности TSMC работают нормально. Чтобы обезопасить персонал, некоторые заводы были эвакуированы», — говорится в заявлении компании. «В настоящее время мы уточняем последствия».

Заводы TSMC расположены на западной части Тайваня, а землетрясение произошло у восточного побережья, поэтому эвакуация проведена в качестве предупредительной меры.

Курс Python від Mate academy. Python дозволяє тобі не тільки розробляти сайти та займатись аналітикою даних, а ще й будувати алгоритми, тестувати програми та навіть створювати штучні інтелекти. Стань різноплановим фахівцем! Реєстрація на курс

В сентябре 1999 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого погибло 2400 человек и было разрушено 5000 зданий. Тогда цены на модули DRAM подскочили более чем на 25%, и дефицит длился месяцами.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.