Новости Украина 19.08.2025 comment views icon

Цифровая ВЛК и е-ТЦК: электронно-мобилизационные нововведения из программы правительства на 2025-2026 годы

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Цифровая ВЛК и е-ТЦК: электронно-мобилизационные нововведения из программы правительства на 2025-2026 годы

Правительство Украины обновило свой план действий на текущий и следующий годы. Среди прочего, он предусматривает создание так называемой е-ТЦК и цифровизацию прохождения мобилизованными ВЛК.

Как говорится в программе правительства, электронная система е-ТЦК  интегрирует в себя сервис «Резерв+». Ее внедрение имеет целью разгрузить ТЦК на 15%. Что касается ВЛК, правительство планирует расширить медицинскую информационную систему на уровень пилотных военных бригад, чтобы военные имели возможность пользоваться электронными услугами. Об этом сообщает DOU, со ссылкой на программа правительства.

Также кабмин до конца года планирует создание электронных кабинетов для предприятий. В них будет вестись учет военнообязанных, призывников и резервистов. В части военных подразделений до декабря тоже будет внедрен электронный автоматизированный учет личного состава.

Военное приложение «Армия+» получит дополнительные функции. В нем будут службы для заказа поставок, онлайн-получения части документов, и другие дополнительные услуги, в частности в разделе «Плюсы».

Другое оборонное направление программы правительства — создание спецрежима экспорта вооружений. В этом году Минобороны планирует запуск совместных производств вооружения с Нидерландами и Данией, и согласовать сотрудничество по производству дронов с США. В рамках этих проектов 80% произведенной военной техники получит Украина, а остальное будет оставаться у партнеров. Программой предусмотрено, что 50% средств, привлеченных для приобретения вооружения, будут потрачены на продукцию украинских предприятий.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Кого чаще всего штрафуют ТЦК: до 8 судебных дел на одного человека, только 20% производств завершены в 2025 году
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»
Замечены "Шахеды" с противотанковыми минами на крыльях: чем это грозит и как работает
Дрон доставил 42-килограммовый электровелосипед для эвакуации раненого бойца
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Сотрудники ТЦК будут фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток, — Минобороны
Украинская ракета "Фламинго" пошла в серию: 3000 км и 1000 кг боевой части (обновлено, видео боевых запусков)
Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
Разработчик из Черкасс создал программу-клон Резерв+, чтобы избежать проблем с ТЦК и подзаработать
Украина впервые применила баллистическую ракету «Сапсан» и начала серийное производство
Украина создала собственную КАБ — 500 кг, 60 км, видео испытания
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить