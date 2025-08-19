Цифровая ВЛК и е-ТЦК: электронно-мобилизационные нововведения из программы правительства на 2025-2026 годы

Правительство Украины обновило свой план действий на текущий и следующий годы. Среди прочего, он предусматривает создание так называемой е-ТЦК и цифровизацию прохождения мобилизованными ВЛК.

Как говорится в программе правительства, электронная система е-ТЦК интегрирует в себя сервис «Резерв+». Ее внедрение имеет целью разгрузить ТЦК на 15%. Что касается ВЛК, правительство планирует расширить медицинскую информационную систему на уровень пилотных военных бригад, чтобы военные имели возможность пользоваться электронными услугами. Об этом сообщает DOU, со ссылкой на программа правительства.

Также кабмин до конца года планирует создание электронных кабинетов для предприятий. В них будет вестись учет военнообязанных, призывников и резервистов. В части военных подразделений до декабря тоже будет внедрен электронный автоматизированный учет личного состава.

Военное приложение «Армия+» получит дополнительные функции. В нем будут службы для заказа поставок, онлайн-получения части документов, и другие дополнительные услуги, в частности в разделе «Плюсы».

Другое оборонное направление программы правительства — создание спецрежима экспорта вооружений. В этом году Минобороны планирует запуск совместных производств вооружения с Нидерландами и Данией, и согласовать сотрудничество по производству дронов с США. В рамках этих проектов 80% произведенной военной техники получит Украина, а остальное будет оставаться у партнеров. Программой предусмотрено, что 50% средств, привлеченных для приобретения вооружения, будут потрачены на продукцию украинских предприятий.