«Резерв+» работает уже год — 4 млн пользователей, 340 тыс. отсрочек и 200 тыс. направлений на ВВК

Приложению для военнообязанных «Резерв+» исполнился 1 год. Министерство обороны запустило его 18 мая 2024 года как инструмент для обновления учетных данных в реестре «Оберег». Но впоследствии его возможности существенно расширились. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала об итогах первого года работы приложения.

«Помню ту ночь. Мы сидели в министерстве до рассвета — следили за каждым комментарием, отвечали на каждое «случилось что-то странное». Было все: и стресс, и кофе литрами. Но главное — была вера, что мы делаем нужное дело», ─ вспоминает замминистра.

Несмотря на первоначальный скепсис (тогда нам говорили: «У этого приложения будет два пользователя — и один из них ты»), «Резерв+» оказался достаточно популярным. Большое количество мужчин смогло обновить свои данные без визитов в ТЦК и очередей.

Екатерина Черногоренко рассказывает, что разработчики начинали с MVP (минимально жизнеспособный продукт), но за первый год приложение стало полноценным инструментом для цифрового взаимодействия военнообязанных с ТЦК. Благодаря новым дополнительным функциям «Резерв+» упрощает жизнь и устраняет очереди.

Например, в прошлом году Минобороны запустило возможность оформить отсрочку онлайн через «Резерв+» ─ отпала необходимость дважды стоять в очередях каждые 3 месяца. Сначала эта функция стала доступной для людей с инвалидностью и студентов. Со временем к этим счастливчикам добавились многодетные родители. За первые 3 дня доступности услуги с ее помощью оформили 100 тыс. отсрочек. В этом году уже сделали возможность автоматического продления отсрочек. Ранее Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас каждая третья отсрочка от мобилизации в Украине оформляется через приложение «Резерв+».

Сейчас приложение насчитывает уже 4 млн пользователей. Кроме онлайн-отсрочек (которых в настоящее время насчитывается более 360 тыс. активных), военнообязанным также доступны онлайн направления на ВВК. Этим сервисом воспользовались уже 200 тыс. раз. И еще создано 9 тыс. вакансий в армии, на которые поступило около 100 тыс. отзывов.

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«74% довольны функционалом, а 70% опрошенных обновили данные через приложение», ─ добавила Екатерина Черногоренко.

В планах на будущее ─ мгновенное отображение уведомлений от ТЦК в «Резерв+», уплата штрафа за нарушение правил воинского учета со скидкой в размере 50%, новые виды отсрочек.