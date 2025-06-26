Разработчик из Черкасс создал программу-клон Резерв+, чтобы избежать проблем с ТЦК и подзаработать

Разработчик из Черкасс нашел «оригинальный» способ избежать проблем с ТЦК и одновременно подзаработать — создал копию приложения Резерв+, которую якобы можно было спокойно предъявить так же, как оригинал.

Как отмечает сайт dev.ua со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру, фейковый Резерв+ мужчина продавал через Telegram наряду с другими электронными военно-учетными документами с ложной информацией о бронировании.

Известно, что услугами «предпринимателя» воспользовались около 20 человек, которые якобы успешно избегали мобилизации с помощью приложения-клона. Технических подробностей его работы в релизе, к сожалению, не предоставили — поэтому есть некоторые вопросы относительно того, куда приложение отправляло ТЦК, если те пытались считать QR-код, чтобы проверить данные в базе.

На данный момент мужчина задержан, а 24 июня ему объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, а также в подделке официального документа с целью использования его другим лицом и сбыте такого документа, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения — по вышеупомянутым обвинениям ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Обновлено: в отчете Нацполиции тем временем уточняется, что вышеупомянутая схема уклонения от мобилизации действовала на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей; участие в ней принимали 5 человек, а кроме Резерв+ продавали и фейковую Дію. На копиях документов и мобильных приложений, которыми воспользовалась в целом тысяча человек, дельцы «зарабатывали» до 300 тысяч гривен в месяц, так как брали только с одного человека до 7 тысяч долларов.

Напомним, что приложение Резерв+ было разработано Министерством обороны Украины и выпущено в мае 2024 года для Android и iOS. Оно позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные в онлайне и получить электронный военно-учетный документ. В прошлом году количество зарегистрированных пользователей превысило 4 млн человек.