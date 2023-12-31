Новости IT-бизнес 31.12.2023 в 01:19 comment views icon

Turkcell продает lifecell французской NJJ Capital

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Turkcell продает lifecell французской NJJ Capital

Turkcell продает третьего по размеру украинского мобильного оператора lifecell. Покупателем стала французская инвестиционная компания NJJ Capital. Вместе с lifecell продаются колл-центры ООО «Глобал Билги» и держатель вышек мобильной связи ООО «Укртауэр». Причина заключения и сумма сделки неизвестны. Номинально акции lifecell стоят 12,7 млрд грн ($333,4 млн).

NJJ Capital возглавляет миллиардер Ксавье Ньель. Он владеет французским мобильным оператором Iliad (бренд Free), а также Monaco Telecom, швейцарским Salt Mobile и ирландским Eir. Кроме телеком-операторов, Ньель имеет долю в газете Le Monde.

Turkcell владела 100% акций lifecell. Продажа произошла через несколько месяцев после смены главы компании в октябре. Соглашению предшествовала история арестов собственности lifecell в Украине. 7 октября суд наложил арест на корпоративные права в Украине подсанкционных россиян Косогова, Авена и Фридмана – в частности, «Киевстар» и lifecell. Также суд арестовал ООО «Пэйселл», осуществляющее прием платежей от абонентов, и ООО «Укртауэр».

13 октября суд смягчил определение – арестованными остались 19,8% уставного капитала ООО «Лайфселл» и 47,85% ЧАО «Киевстар».

Сейчас неизвестно, какие последствия ожидают lifecell во французской собственности и изменится ли брендинг мобильного оператора.

Не только «Киевстар». lifecell тоже под угрозой национализации из-за клещей Фридмана

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Источник: Forbes

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