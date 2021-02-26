Twitter анонсирует новые функции: платные подписки и группы по интересам





Платформа микроблогов Twitter анонсировала несколько нововведений. Пожалуй, их можно назвать наиболее значимыми и существенными за длительный период времени.

Одним из наиболее интересных новшеств является возможность для пользователей взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту. Эта функция получила название Super Follows. Подобные возможности есть в некоторых других социальных сервисах, а теперь доступны и в Twitter. За небольшую плату (на скриншоте Twitter указана сумма $4,99 в месяц) подписчики смогут получить доступ к бонусным твитам, группе сообщества, подписку на информационный бюллетень. Или же просто они получат значок, свидетельствующий о поддержке автора. В Twitter рассматривают функцию Super Follows как возможность для авторов и издателей получить оплату напрямую от поклонников и читателей.

Ещё одним нововведением является функция Communities. Она чем-то напоминает Facebook Groups и позволяет создавать группы (и присоединяться к ним) на основании каких-либо общих интересов. Присоединившись к такой тематической группе (например, посвящённой котикам), пользователи смогут видеть больше твитов по интересующей их сфере.

Пока нет сведений о том, когда будет запущена каждая из этих функций. Речь об этих новшествах шла во время презентации для инвесторов и аналитиков.

Источник: The Verge