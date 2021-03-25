Twitter рассматривает возможность добавления реакций на твиты
Социальная сеть Twitter работает над несколькими новыми функциями. Одна из них — добавление реакций на твиты, как это реализовано в Facebook.
Twitter начал рассылать опросник для небольшого количества пользователей, чтобы узнать их мнение о данной функциональности. На скриншотах ниже можно увидеть, что доступны семь типов реакций: Нравится, Смешно, Интересно, Грустно, Круто, Поддержка и Злость.
Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F
— john d moore (@jdm0079) March 18, 2021
Также Twitter интересно что будут чувствовать пользователи, если их твиты получат дизлайки. Один из вариантов ответа: «Я могу не решиться писать в Twitter в будущем, опасаясь негативной реакции». Таким образом разработчики хотят взвесить все «за» и «против» внедрения новой функции.
Стоит отметить, что реакции еще не добавлены в Twitter и пока нет информации появится ли вообще данная функциональность в социальной сети.
Источник: 9to5mac