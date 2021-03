Twitter рассматривает возможность добавления реакций на твиты

Социальная сеть Twitter работает над несколькими новыми функциями. Одна из них — добавление реакций на твиты, как это реализовано в Facebook.

Twitter начал рассылать опросник для небольшого количества пользователей, чтобы узнать их мнение о данной функциональности. На скриншотах ниже можно увидеть, что доступны семь типов реакций: Нравится, Смешно, Интересно, Грустно, Круто, Поддержка и Злость.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F

— john d moore (@jdm0079) March 18, 2021