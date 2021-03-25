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Twitter рассматривает возможность добавления реакций на твиты

Twitter рассматривает возможность добавления реакций на твиты

Twitter рассматривает возможность добавления реакций на твиты


Социальная сеть Twitter работает над несколькими новыми функциями. Одна из них — добавление реакций на твиты, как это реализовано в Facebook.

Twitter начал рассылать опросник для небольшого количества пользователей, чтобы узнать их мнение о данной функциональности. На скриншотах ниже можно увидеть, что доступны семь типов реакций: Нравится, Смешно, Интересно, Грустно, Круто, Поддержка и Злость.

Также Twitter интересно что будут чувствовать пользователи, если их твиты получат дизлайки. Один из вариантов ответа: «Я могу не решиться писать в Twitter в будущем, опасаясь негативной реакции». Таким образом разработчики хотят взвесить все «за» и «против» внедрения новой функции.

Стоит отметить, что реакции еще не добавлены в Twitter и пока нет информации появится ли вообще данная функциональность в социальной сети.

Источник: 9to5mac

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