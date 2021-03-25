Twitter рассматривает возможность добавления реакций на твиты

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Социальная сеть Twitter работает над несколькими новыми функциями. Одна из них — добавление реакций на твиты, как это реализовано в Facebook.

Twitter начал рассылать опросник для небольшого количества пользователей, чтобы узнать их мнение о данной функциональности. На скриншотах ниже можно увидеть, что доступны семь типов реакций: Нравится, Смешно, Интересно, Грустно, Круто, Поддержка и Злость.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F — john d moore (@jdm0079) March 18, 2021

Также Twitter интересно что будут чувствовать пользователи, если их твиты получат дизлайки. Один из вариантов ответа: «Я могу не решиться писать в Twitter в будущем, опасаясь негативной реакции». Таким образом разработчики хотят взвесить все «за» и «против» внедрения новой функции.

Стоит отметить, что реакции еще не добавлены в Twitter и пока нет информации появится ли вообще данная функциональность в социальной сети.

Источник: 9to5mac