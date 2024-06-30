Тюремное заключение с помощью искусственных воспоминаний — ученый предложил виртуальную замену тюрьмам

Хашем Аль-Гайли, молекулярный биолог и научный коммуникатор из Йемена, знает, как разгрузить переполненные тюрьмы. Он предложил создать виртуальную тюрьму в интервью Wired.

Специалист предлагает новую неврологическую тюремную систему, которую он называет Cognify. Он опубликовал видеопрезентацию виртуального заведения правосудия, и оно может показаться ужасным. Вместо того, чтобы запирать заключенных на долгие периоды времени, заключенные будут подвергаться искусственным воспоминаниям в виртуальной среде. Система создает специализированный контент, сгенерированный искусственным интеллектом, который преобразуется в визуальную информацию и доставляется в мозг заключенного, а также к частям его ДНК и РНК, связанным с формированием памяти, чтобы создать шаблон долгосрочной памяти.

Сейчас такой технологии не существует, и Cognify является лишь предложением. Однако Аль-Гайли утверждает, что эксперименты, проведенные на животных, доказывают, что этот процесс может работать на людях когда-то в будущем. Исследование, опубликованное в марте в научном журнале Nature, использовало мышей в качестве субъектов тестирования и показало, что воспоминания, вероятно, формируются разбитыми и заново собранными цепочками ДНК.

Конечно, есть этические последствия, которые необходимо было бы рассмотреть, если такая система сможет стать реальностью. Аль-Гайли говорит, что Cognify может появиться через десять лет, но только «если мы сможем преодолеть этические ограничения, которые мешают тестированию такой технологии».

К подобным изобретениям неоднократно обращалось киноискусство. В частности, итальянский фильм «Ложная память» («Ipersonnia») рассказывает о заключении в гиперсны, которое нарушает воспоминания. В австралийской ленте «Вторая жизнь» («OtherLife») 2016 года испытывалась технология, благодаря которой за несколько минут реального времени заключенный переживал годы неволи. В одном из эпизодов американо-кандского сериала 1995 года «За пределами возможного» («The Outer Limits») героя заставляют поверить, что он совершил убийство и всю жизнь провел в тюрьме. Он просыпается лишь для того, чтобы осудить такую систему наказаний, которую отстаивал всего несколько минут назад.

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Ранее Хашем Аль-Гайли создал презентацию технологии пересадки тела, которой в настоящее время у него тоже нет. Предыдущий проект уже ищет инвесторов и специалистов, однако на данный момент тоже является лишь видеопрезентацией.