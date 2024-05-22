С больной на здоровую. Нейростартап показал жуткое промо первой в мире системы пересадки головы

Пожалуй, не всем будет комфортно читать дальше, но как бы там ни было, представлена первая в мире «система трансплантации головы» от BrainBridge, которая должна заработать в течение восьми лет. Стартап в области нейронауки и биомедицинской инженерии BrainBridge представил свою почти фантастическую концепцию в восьмиминутном видео с жуткими звуковыми эффектами.

В CGI-демонстрации полностью роботизированная система одновременно удаляет головы тел донора и реципиента, прежде чем менять одно на другое с помощью конвейерной ленты. В поле зрения нет ни одного человека (кроме пациентов) — роботизированные руки и лазеры работают с помощью искусственного интеллекта.

BrainBridge утверждает, что система даст новую надежду пациентам, страдающим от неизлечимых болезней, таких как рак в терминальной стадии, нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, паралич. Донором для трансплантации сможет стать пациент с мертвым мозгом и работоспособным организмом и жизненно важными органами в хорошем состоянии.

Однако одним из нескольких основных препятствий, которые необходимо преодолеть, является неспособность медицины, пока, адекватно восстановить повреждения нервов и спинного мозга. Без этого любой реципиент головы будет парализован от шеи.

Компания ищет специалистов, которые помогут преодолеть эти барьеры, и надеется, что обнародование концепции поможет привлечь «лучшие таланты со всего мира».

Онлайн-курс "PR Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою.Як результат — матимеш стратегію бренду у своєму портфоліо та зможеш стартувати в піарі. Інсайтами ділиться лекторка, яка має 9+ років досвіду. Детальніше про курс

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что проект приведет к прорыву в реконструкции спинного мозга и трансплантации всего тела. Но в долгосрочной перспективе проект расширится на сферы, которые трансформируют здравоохранение».

Концепция принадлежит руководителю проекта из Дубая Хашему Аль-Гайли, биотехнологу и научному коммуникатору.

«Каждый шаг концепции BrainBridge был тщательно продуман на основе широких исследований, которые были проведены и опубликованы экспертами в различных областях науки. Цель нашей технологии — расширить границы возможного в медицинской науке и обеспечить инновационные решения для тех, кто борется с опасными для жизни состояниями. Наша технология обещает открыть двери для спасательных процедур, которые было невозможно представить всего несколько лет назад», — говорит Аль-Гайли.

На пересадке всего тела проект не останавливается: в планах также пересадка лица от донора. Трансплантация лица уже выполняется с большим успехом, но это чрезвычайно сложная операция, которая требует месяцев планирования и нескольких хирургических команд. Согласно планам BrainBridge, операция также будет проводиться с помощью того же робота-хирурга с искусственным интеллектом, что и трансплантация головы.

«Процесс использует передовые высокоскоростные роботизированные системы, чтобы предотвратить деградацию клеток мозга и обеспечить полную совместимость. Вся процедура управляется визуализацией в режиме реального времени на молекулярном уровне и алгоритмами ИИ, чтобы облегчить точное восстановление связи спинного мозга, нервов и кровеносных сосудов».

Онлайн-курс "PR Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою.Як результат — матимеш стратегію бренду у своєму портфоліо та зможеш стартувати в піарі. Інсайтами ділиться лекторка, яка має 9+ років досвіду. Детальніше про курс

Насколько реально, что люди когда-нибудь смогут поменяться телами? Эта идея захватывала воображение на протяжении веков, не в последнюю очередь благодаря рассказу Мэри Шелли о чудовище Франкенштейна, существе, созданном из смеси частей тела, в том числе животных.

Первую зарегистрированную попытку трансплантации головы собаке предприняли в 1908 году, но без успеха. Доктор Владимир Демихов продолжил работу в 1950-х годах, когда живую голову присоединяли к живым собакам. Технически это не квалифицировалось как трансплантация головы, и ни один из субъектов не прожил слишком долго.

В 1970-х годах ученый доктор Роберт Уайт провел трансплантацию головы обезьяне-резусу. Сообщается, что животное жило восемь дней и смогло видеть, слышать, обонять и укусило одного из коллег доктора Уайта, но не смогло пошевелить своим новым телом, поскольку команда не смогла присоединить спинной мозг. Он провел около 30 таких трансплантаций.

Недавно известный нейрохирург Серхио Канаверо заявил, что успешно пересадил человеческую голову. Однако и донор, и реципиент были мертвы, что ставит под сомнение «успех». Теперь он надеется, что первая успешная трансплантация головы «не за горами» — он планировал трансплантировать другое тело неизлечимо больному мужчине, который передумал после того, как влюбился.

В настоящее время трансплантация тела остается очень далекой и, возможно, никогда не осуществится. Однако открытия в попытке достичь этого могут стать огромными скачками вперед в медицинской помощи, особенно в отношении повреждений спинного мозга. Будут ли когда-то головы менять местами, как детали автомобиля на заводе, еще предстоит увидеть. Но как утверждает BrainBridge, без надоедливого хрупкого тела мозг мог бы прожить несколько сотен лет.

Источники: Metro, BrainBridge

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.