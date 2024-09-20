У BioWare получилось? Dragon Age: The Veilguard очень понравилась журналистам

Западные журналисты поделились первыми впечатлениями от Dragon Age: The Veilguard после 6 часов игры. Обозреватели назвали новую RPG от BioWare одной из лучших игр года и возвращением студии в форму.

Многие сравнивают эффект от The Veilguard с Mass Effect 2. Игра сочетает ролевые элементы с доступностью для широкой аудитории. Обозреватели считают, что BioWare может вернуться на ведущие позиции среди разработчиков RPG, наравне с Larian Studios.

Редактор персонажей в The Veilguard поражает разнообразием. Игроки смогут настроить более 40 вариантов цвета кожи, 30 типов лиц, 90 причесок и множество других параметров. Кроме внешности, нужно выбрать фракцию, которая предоставляет персонажу определенные бонусы.

Геймплей The Veilguard значительно отличается от предыдущих частей серии. Игровой процесс стал более динамичным, а темп ускорился. Боевая система эволюционировала по сравнению с Dragon Age: Inquisition. Битвы стали более быстрыми и увлекательными, требуют от игрока активных действий и умелого использования способностей.

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Квесты в игре журналисты называют детально проработанными, с великолепными кинематографическими роликами. Миссии наполнены интересными диалогами в лучших традициях BioWare. Мир игры ощущается живым, а взаимодействие с NPC — естественным.

В The Veilguard доступны три класса: воин, маг и разбойник. Самым интересным оказался разбойник благодаря высокой мобильности. Воин занял второе место, а маг оказался наименее увлекательным из-за более медленного геймплея.

Локации в игре разнообразные и насыщенные, но не чрезмерно большие. Мир нельзя назвать полностью открытым, однако зоны достаточно просторные, со скрытыми областями и секретами. Некоторые обозреватели отметили недостаток побочных активностей.

Что касается технического аспекта, то журналисты не заметили проблем с производительностью на мощных ПК (например, с GeForce RTX 4080). О системных требованиях игры мы писали в отдельной статье.

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Напомним, что Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на ПК (Steam, Epic games), PlayStation 5 и Xbox Series X.

Источник: Gamesradar, IGN, Polygon