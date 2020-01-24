У Boston Dynamics впервые появился генеральный директор, а коммерческая версия робособаки Spot получила собственный SDK (Адам Сэвидж стал одним из первых тестировщиков)





После 28 лет, потраченных на разработку и создание роботов, одна из самых известных компаний в этой отрасли, Boston Dynamics, готовится к новому этапу своего развития. На этой неделе производитель роботов сделал несколько громких заявлений. Во-первых, в руководстве компании впервые произошли изменения – основатель Boston Dynamics Марк Райберт (Marc Raibert) покинул пост генерального директора. Его место занял Роб Плейтер, который до недавнего времени занимал должность главного операционного директора компании. Во-вторых, Boston Dynamics намерена выпустить коммерческие версии роботов Spot и Handle.

Плейтер успел побывать в роли директора по робототехнике в Google после того, как поисковый гигант приобрел Boston Dynamics в 2013 году. Как бывший гимнаст Национальной ассоциации студенческого спорта, он стал своего рода духовным наставником для двуногого робота Atlas, который демонстрировал различные гимнастические трюки. 70-летний Марк Райберт признался, что думал о преемнике в течение всего прошлого года. Он предложил кандидатуру Плейтера SoftBank, и они её поддержали. Сам Райберт будет исполнять обязанности председателя SoftBank.

Компания сохранит свою приверженность разработке роботов для исследовательских целей. Сюда относятся как уже существующие модели, так и ещё неанонсированные. В апреле прошлого года Boston Dynamics приобрела стартап Kinema Systems, который занимается программным обеспечением для стереоскопического проецирования. Это стало первым шагом к коммерциализации роботов. В ближайшие два года компания планирует выпустить на рынок роботов Spot и Handle.

Spot официально поступил в продажу в сентябре прошлого года, и компания намерена нарастить его производство до тысячи единиц в год. Boston Dynamics уже давно говорит о том, что коммерческая версия Spot станет платформой, позволяющей пользователям адаптировать робота к различным задачам. На этой неделе компания выложила на GitHub соответствующий набор средств разработки, который должен позволить разработчикам находить «общий язык» с роботом, создавать приложения и собственные методы управления, расширяющие возможности его базовой платформы.

Известный в прошлом разрушитель легенд Адам Сэвидж (Adam Savage) стал одним из первых, кто будет экспериментировать с коммерческой версией Spot. Он уже записал своё первое видео, в котором управляет четвероногим роботом, словно ребёнок машинкой.

Источник: Techcrunch