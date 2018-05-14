Boston Dynamics начнет продавать роботов в 2019 году

Американская компания Boston Dynamics, которая уже 26 лет (!) занимается разработкой и созданием роботов, наконец решилась продавать свою продукцию. Пока речь идёт о знаменитом четвероногом роботе-собаке SpotMini, умеющем легко открывать двери, бегать по лестницам и свободно ориентироваться в складских помещениях.

В рамках конференции TC Sessions Robotics основатель и президент компании Марк Райберт (Marc Raibert) сообщил, что SpotMini сейчас находится на стадии предварительного производства и будет доступен в продаже в 2019 году. Глава Boston Dynamics считает, что SpotMini – один из тех роботов, которые могли бы оказаться полезными в первую очередь в корпоративном сегменте, а в конечном итоге – дома.

Boston Dynamics надеется заключить контракты на создание первых ста роботов в этом году, что станет толчком для производства SpotMini в коммерческих целях уже в следующем году. О конкретной стоимости робота пока не говорят, но в компании отмечают, что последняя версия SpotMini обходится в 10 раз дешевле, чем предыдущая.

SpotMini впервые был представлен в начале 2016 года как уменьшенный и усовершенствованный вариант четвероногого Spot. Это «самый тихий робот» Boston Dynamics, судя из описания на сайте разработчика. SpotMini весит 25-30 кг и может проработать примерно 90 минут от одной зарядки.

Что касается другого, не менее известного человекоподобного робота Atlas, который недавно научился бегать, то он вряд ли поступит в серийное производство. По крайней мере, не в ближайшем будущем.

Источник:TechCrunch