У Києві запустили новий сервіс прокату електросамокатів та мопедів Zelectra





У Києві запустили новий сервіс прокату електричних самокатів та мопедів під назвою Zelectra, який став вже п’ятим в столиці після Bolt, Kiwi, Skroll та BikeNow.

Щоб почати поїздку, потрібно завантажити додаток, зареєструватися і відсканувати QR–код обраного скутера. Паркувати транспорт можна лише у призначених для цього зонах. Для завершення поїздки треба зробити фото припаркованого скутера.

Завершення оренди можливе виключно в зеленій зоні. За замовчуванням, можна розігнатися до 25 км/год. У фіолетовій зоні швидкість значно зменшується. Це свідчить, що користувач наближається до забороненої, чорної зони. У чорній зоні самокат вимкнеться, за це буде списано з рахунку штраф.

Щоб активізувати мопед треба натиснути кнопку P на правій ручці керма (двічі) та вдягнути шолом. Щоб почати рух потрібно прибрати мопед з підніжки. Паркувати мопед можна в дозволених та бонусних місцях для паркінгу.

Активізація самокату коштує 11 гривень, поїздка – 2,20 гривні за хвилину, пауза – 0,75 гривні за хвилину. Активізація мопеду коштує 45 гривень, поїздка – 4,5 гривні за хвилину, пауза – одна гривня за хвилину. Також мопед можна орендувати за 750 гривень на день.

Мобільний додаток Zelectra доступний на iOS та Android.

Джерело: Zelectra