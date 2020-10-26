В Киеве запустили еще один прокат электросамокатов — грузинский сервис Scroll с помощью приложения Bird





Грузинская компания Scroll запустила в Киеве сервис проката электросамокатов, который работает с помощью приложения американской компании Bird. Пока самокаты компании доступны только в центре столицы, однако постепенно зона действия наверняка будет расширяться. Цена разблокировки электросамоката составляет 10 грн, каждая минута использования — 4 гривны, независимо от дня недели.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом Scroll, необходимо скачать мобильное приложение Bird (доступно для iOS и Android). Затем нужно создать аккаунт, а также ввести данные карты для оплаты и выбрать тарифный план: 50, 100 или 200 грн (на первую поездку действует промокод HELLOSCROLL).

Затем на карте в приложении нужно найти ближайший доступный самокат и просканировать QR-код на руле для начала поездки. В приложении появится информация о том, когда можно ехать и как пользоваться самокатом. В частности, указано, что нельзя передвигаться по парковкам и тротуарам, а также водитель должен быть в шлеме, трезвым и не пользоваться телефоном во время поездки. Оставить самокат можно в любой доступной для этого зоне. Чтобы подтвердить окончание поездки, нужно его сфотографировать.

Отметим, что в Киеве уже работают сервисы проката электросамокатов Bolt и Kiwi. Также напомним, что Верховная Рада Украины недавно приняла законопроект о электросамокатах и электроскутерах, в котором их признают участниками движения и разрешат ездить по велодорожкам.

Источник: Scroll