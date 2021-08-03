У липні українці придбали майже 10 тис. нових легкових автомобілів, найкращий результат у Toyota — більше 1500 авто (Топ-30)





У липні 2021 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Україні збільшилась у порівнянні з торішнім показником на 16% — за місяць українці придбали і зареєстрували 9768 авто, повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Найкращий результат на ринку знов продемонструвала японська марка Toyota, 1535 автомобілям якої були видані реєстраційні номери, що на 34% більше, ніж рік тому. На другому місці, як і у попередньому місяці, французька Renault. У порівнянні із липнем 2020 року попит на автомобілі цієї марки зменшився майже на 10% до 1301 шт. Третю сходинку рейтингу з 87-відсотковим зростанням впевнено посіла Kia. За місяць одразу 800 нових авто цієї корейської марки поповнили український автопарк.

Skoda продемонструвала четвертий результат – 618 реєстрацій та додала 35% до показника липня минулого року. Замикає п’ятірку лідерів місяця з ростом продажів у 5% Hyundai – 465 шт. Також в десятку найпопулярніших марок липня потрапили: Volkswagen – 452 од. (+25%); Nissan – 439 од. (+32%); Chery – 412 од. (+91%); Mitsubishi – 411 од. (+70%); Suzuki – 384 од. (+9%).

Бестселером місяця став компактний кросовер Toyota RAV4, впродовж липня автомобілі цієї моделі отримали 659 реєстраційних номерів. Також дуже активно українці купують нові Toyota Camry.

Всього з початку 2021 року українці придбали і поставили на облік 58,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Укравтопром