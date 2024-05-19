У Ричарда Армитеджа (Торин Дубощит) украли меч из фильма «Хоббит» — Питер Джексон увидел его продажу онлайн

Звезда «Хоббита», Ричард Армитедж, который играл короля Торина Дубощита, рассказал, что у него украли меч Оркрист со съемочной площадки. Актер узнал об этом только тогда, когда режиссер Питер Джексон увидел меч в продаже в Интернете и спросил, нужны ли ему деньги.

Актеры «Властелина колец» и «Хоббита» получили памятные подарки со съемочной площадки. Армитеджу подарили меч, который путешественники нашли в сокровищнице троллей. Согласно оригинальному рассказу, меч был откован эльфами в Гондолине, он тоже мог светиться при приближении орков, как и «Жало» Бильбо. Тролли украли его у других воров, меч нашел Гэндальф, а Элронд передал его Торину. Когда гномов схватили в Лихолесье, эльфы отобрали у него меч. Похоже, в реальной жизни тоже завелся какой-то эльф.

Когда Ричарда Армитеджа спросили, какой подарок ему больше всего запомнился, он ответил: «Оркрист, меч из «Хоббита». Я просто не ожидал, что мне подарят оригинальный меч из» Хоббита».

«На самом деле я держал его закрытым, но его украли, и кто-то пытался его продать. Питер отвел меня в сторону и сказал: «Тебе трудно с деньгами?». Я спросил: «О чем ты говоришь?». Он сказал: «Твой меч продается онлайн». Так что мне пришлось привлечь полицию, но теперь он лежит на полке на видном месте».

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Источник: GamesRadar