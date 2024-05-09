Новый фильм «Властелин колец» выйдет в 2026 году — Питер Джексон возвращается

Руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав только что объявил о новом фильме «Властелин колец», который должен выйти в 2026 году.

Питер Джексон, режиссер предыдущих классических фильмов, возвращается вместе с соавторами сценария Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс для продюсирования, и, по словам Заслава, «будет вовлечен на каждом этапе этого пути». Ранний сценарий находится в разработке.

Во время разговора с инвесторами Заслав сказал, что этот новый фильм «будет исследовать сюжетные линии, которые еще предстоит рассказать», а затем добавил, что «Властелин колец», «Гарри Поттер» и «Вселенная DC» ««в основном недостаточно используются». «Мы упорно работаем, чтобы исправить это», — сказал он.

В феврале 2023 года Warner Bros. впервые объявила, что новоназначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Эбди заключили посредническое соглашение о создании «нескольких» фильмов по мотивам книг Дж. Р. Р. Толкина. Проекты будет развивать New Line Cinema. Freemode, подразделение Embracer Group, заключил соглашение об адаптивных правах на книги, в том числе «Властелин колец» и «Хоббит», в рамках предприятия под названием Middle-earth Enterprises.

Оригинальная трилогия «Властелин колец», снятая Джексоном, собрала почти $3 млрд во всем мире. Три фильма были имели 30 номинаций «Оскар» и получили 17 из них. Вторая трилогия Джексона, основанная на «Хоббите» Толкина, имела меньшие, но близкие к этому сборы.

Источник: IGN, Variety