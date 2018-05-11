Uber продемонстрировала шесть вариантов «скайпортов» для своих будущих электрических летающих такси

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В рамках саммита Elevate компания Uber показала не только первые изображения прототипа летающего такси, но и концептуальные изображения аэропортов для них, которые в компании называют скайпортами (skyport). Свои решения продемонстрировали шесть известных архитектурных компаний, у которых получились весьма необычные и непохожие друг на друга проекты — некоторые «скайпорты» выглядят как гости из вселенной Star Wars, другие выполнены в стиле ретро-футуризма.

В Uber не ограничивали полет фантазии дизайнеров, однако предъявили следующие требования: площадка в 3 акра должна обслуживать не менее 4000 пассажиров в час; скайпорт должен соответствовать требованиям по уровню шума и влиянию на окружающую среду; к площадке должны быть подведены электрические сети, которые смогут зарядить необходимое количество электрических летающих такси без отрицательного влияния на сети прилегающих кварталов.

В итоге некоторые из проектов использовали в качестве основы крыши существующих зданий, чтобы снизить стоимость и сроки строительства таких площадок. Однако большинство дизайнерских бюро выбрали отдельностоящие варианты, которые способны наиболее полно раскрыть потенциальные возможности транспорта будущего.

Вариант от Humphreys & Partners (заглавное изображение) напоминает огромный улей, при этом площадки для приземления вынесены на разные этажи (каждый уровень обслуживает до 900 пассажиров в час), чтобы избежать воздушных заторов. В проекте используются экологически чистые материалы, а также особая экосистема, которая самостоятельно справляется с устранением вредного влияния на окружающую среду.

Скайпорт от Pickard Chilton предлагает модульную структуру, при которой каждый модуль рассчитан на 180 посадок и взлетов в час, обслуживая до 1800 пассажиров за этот период времени. Модули допускают как вертикальное так и горизонтальное объединение в массивы, что позволит оптимально использовать любой ландшафт.

Вариант от BOKA Powell отличается гибкой структурой, которая способна противостоять сильному ветру. В бюро Corgan предлагают устанавливать гигантские «зонтики» вдоль существующих шоссе, чтобы переосмыслить существующую инфраструктуру и создать транспортные артерии нового типа

Скайпорт Gannett Fleming удачно обыгрывает логотип Uber в оформлении площадок для взлета и посадки, а также использует цветовую кодировку по периметру площадок для удобного восприятия статуса пилотами летающих такси. Проект Beck Group также впечатлялся пчелиными ульями, предлагая естественную схему масштабирования с помощью подключения новых площадок-сот к существующим.

Представители Uber отметили, что до коммерческой реализации данных проектов еще довольно далеко, однако вышеперечисленные скайпорты уже сейчас указывают направление, в котором необходимо развиваться инфраструктуре современных городов.

Источник: The Verge