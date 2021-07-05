Uber повышает тарифы на поездки в Украине, водители сервиса уже получили письма с обновленными расценками

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Такси-сервис Uber разослал украинским водителям платформы электронные письма, в которых объявил о повышении тарифов на перевозки. Об этом сообщило издание AIN.UA со ссылкой на УНИАН.

Точная дата, когда обновленные расценки начнут действовать, пока неизвестна, но отмечается, что это произойдет на протяжении текущего месяця.

В письме указывается, что изменения коснутся всех сервисов Uber, включая UberX, UberX Saver, Pool Chance, Uber Connect, Uber Select, Green и Uber VAN.

При этом повышены все ключевые ценовые параметры поездок, включая цену подачи, минуты и километра поездки, а такжу стоимость минимальной поездки и отказа от нее.

Напомним, что недавно Uber отметил пятилетний юбилей работы в Украине, подробно рассказав об основных достижениях за этот период.

Источник: AIN.UA