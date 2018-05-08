Uber впервые показала изображения своего электрического летающего такси

В рамках очередного саммита Elevate компания Uber показала первые изображения прототипа летающего такси, разработкой которого она занимается с 2016 года, обещает впервые поднять в небо уже в 2020 году и запустить в коммерческую эксплуатацию в 2023 году. Устройство будет полностью электрическим и передвигаться на высоте порядка 300-600 метров (1000-2000 футов).

Как видно по изображениям, летающее средство передвижения от Uber представляет собой некую смесь самолета с вертолетом и квадрокоптером. Основной корпус с пассажирами дополнен крыльями, которые используется не столько для создания подъемной силы, сколько для крепления четырех «гондол» с горионтальными винтами наподобие вертолетных. Пятый винт расположен в хвосте вертикально, он используется для движения вперед.

По словам представителей компании, подобная схема позволяет безопасно посадить летающее такси, даже если откажет один из четырех двигаталей, а также отличется минимальным шумом и повышенной эффективностью. В Uber планируют, что подобные средства передвижения с вертикальным взлетом и посадкой будут передвигаться между аэропортами, размещенными на крышах высотных домов.

Каждый из них будет рассчитан на поток аэротакси в объеме 200 взлетов и посадок, что позволит сократить среднее время поездки в густонаселенных городских районах с 30 минут до всего 5 минут. На начальном этапе управлять летающими такси Uber будут подготовленные пилоты, однако в перспективе они смогут передвигаться автономно, используя беспилотные системы управления.

Отметим, что еще год назад Uber заключила партнерские соглашения с NASA, а также компаниями Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney и Pipistrel Aircraft, которые будут заниматься производством летательных аппаратов и строительством необходимой сопутствующей инфраструктуры для сети Elevate Network.

Источник: The Verge