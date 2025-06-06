Uber рассматривает интеграцию стейблкоинов

Генеральный директор Uber Дара Хосровшани во время Bloomberg Tech Summit в Сан-Франциско рассказал о расширении возможностей такси и доставки, будущее автономных транспортных средств и влияние текущего политического ландшафта. По словам Хосровшани, компания также находится на «стадии изучения» использования стейблкоинов как способа выгодных международных переводов. Генеральный директор Uber отметил, что стейблкоины имеют «практическую пользу». Он добавил, что это «довольно перспективно, особенно для глобальных компаний», поскольку может помочь уменьшить расходы на перемещение денег между разными странами.

«Вы можете иметь свое мнение о биткойне, но я считаю, что стейблкоины довольно перспективны, особенно для глобальных компаний, которые перемещают деньги по всему миру, чтобы мы существенно снизили расходы», — сказал он.

Правительство США находится в процессе рассмотрения и утверждения законодательного регулирования стейблкоинов (GENIUS). В мае Комитет по финансовым услугам Палаты представителей передал законопроект GENIUS в Палату Сената для окончательного утверждения. Законы имеют целью определить, что можно и чего нельзя делать эмитентам стейблкоинов, чтобы обеспечить безопасность пользователей.

Платежные гиганты, такие как Mastercard и крупные банки, также исследуют методы использования стейблкоинов.