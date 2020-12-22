Uber запустил в Киеве сервис доставки посылок Uber Connect

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Компания Uber запустила в Киеве новую услугу Uber Connect, которая позволяет пользователям отправлять посылки семье и друзьям. Функция бесконтактной доставки экономит время людей и сводит к минимуму необходимость выезжать за пределы места нахождения, чтобы отправить или получить посылку.

«Во время этого кризиса мы искали новые способы, с помощью которых наша платформа может помочь в перемещении необходимых товаров для предприятий и потребителей, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей. С помощью Uber Connect мы хотим адаптировать наши технологии для удовлетворения изменяющихся нужд сообществ» — отметил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

В данный момент услуга Uber Connect уже доступна в Киеве, функция появится в приложении Uber пользователей как новая опция в меню выбора поездки.

Как это работает:

Приготовьте посылку.

Нажмите значок «Посылка» в приложении Uber.

Укажите сведения о получателе и место доставки и закажите сервис Uber Connect.

Когда водитель прибудет, положите посылку в авто.

Поделитесь статусом поездки с количеством до 5 человек в вашем списке контактов. Если это не подарок-сюрприз, один из указанных людей должен быть получателем, чтобы он мог легко отслеживать ход доставки.

Подобно поездкам по запросу, отправители смогут продолжать отслеживать процесс доставки до момента получения, в пути и при отправке, а также поделиться статусом доставки с адресатом посылки. Как и в случае любой поездки UberX, стоимость рассчитывается на основе оценки времени и расстояния, применяемой к маршруту.

Источник: Uber