Новости Устройства 12.04.2024 в 17:47 comment views icon

«Убийца» смартфонов AI Pin разочаровал обозревателей — инженер Humane ответил, что «идеальных продуктов не существует»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Убийца» смартфонов AI Pin разочаровал обозревателей — инженер Humane ответил, что «идеальных продуктов не существует»

В прошлом году Humane анонсировала гаджет-ассистент с искусственным интеллектом под названием Ai Pin. Он крепится к одежде, и выступает в роли умного устройства без экрана, а для вывода информации используется небольшой проектор. На прошлой неделе этот нетипичный гаджет наконец вышел на рынок и сразу подвергся довольно жесткой критике.

Устройство критикуют за высокую цену в $700 (которая дополняется еще и ежемесячной подпиской в $24), проблемы с подключением к серверам и ограниченные функциональные возможности. Более того — AI Pin постоянно греется и выдает уведомления о перегреве, а также крепится к одежде на обычный магнит, что выглядит не слишком надежным решением. В некоторых обзорах устройство называют «незавершенным» и «не слишком полезным». Обозреватель The Verge описал этот продукт как «совсем недоделанный» и «полностью сломанный». Рецензент New York Times заявил, что ему нравится «шикарная эстетика» и концепция устройства, хотя он критически относился к другим аспектам.

«Вбивця» смартфонів AI Pin розчарував оглядачів — інженер Humane відповів, що «ідеальних продуктів не існує»

Однако глава отдела разработки продуктов в Humane Кен Косиенда сделал обширную публикацию в X (Twitter), в которой отвергает критику и защищает AI Pin.

Косьенда утверждает, что использует устройство «все время» для задавания вопросов и поиска в интернете, но признал, что оно может «иногда разочаровывать», как и его ноутбук или смартфон.

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В попытке справиться с ожиданиями пользователей он добавил:

«Идеального продукта не существует. Формфактор Ai Pin великолепен, а наша новая операционная система Ai — отличный новый ландшафт для исследования, но это не магия. Ожидайте тех же взлетов и падений, что и другие ваши технологии».

Компания рекламировала устройство как способ для потребителей уменьшить свою зависимость от смартфонов и как альтернативу «набору текста на клавиатуре или прокрутке на экране». Однако, похоже, в случае Ai Pin еще есть над чем работать.

Источник: businessinsider


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