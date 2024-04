«Убийца» смартфонов AI Pin разочаровал обозревателей — инженер Humane ответил, что «идеальных продуктов не существует»

В прошлом году Humane анонсировала гаджет-ассистент с искусственным интеллектом под названием Ai Pin. Он крепится к одежде, и выступает в роли умного устройства без экрана, а для вывода информации используется небольшой проектор. На прошлой неделе этот нетипичный гаджет наконец вышел на рынок и сразу подвергся довольно жесткой критике.

Устройство критикуют за высокую цену в $700 (которая дополняется еще и ежемесячной подпиской в $24), проблемы с подключением к серверам и ограниченные функциональные возможности. Более того — AI Pin постоянно греется и выдает уведомления о перегреве, а также крепится к одежде на обычный магнит, что выглядит не слишком надежным решением. В некоторых обзорах устройство называют «незавершенным» и «не слишком полезным». Обозреватель The Verge описал этот продукт как «совсем недоделанный» и «полностью сломанный». Рецензент New York Times заявил, что ему нравится «шикарная эстетика» и концепция устройства, хотя он критически относился к другим аспектам.

Однако глава отдела разработки продуктов в Humane Кен Косиенда сделал обширную публикацию в X (Twitter), в которой отвергает критику и защищает AI Pin.

Косьенда утверждает, что использует устройство «все время» для задавания вопросов и поиска в интернете, но признал, что оно может «иногда разочаровывать», как и его ноутбук или смартфон.

Today, the first public reviews about the Humane Ai Pin are now available for you all to read, In my career, I’ve worked on several 1.0 products you’ve probably used—the first iPhone is chief among them—and so I’ve been through this before. Let me run down some of the thoughts…

— Ken Kocienda (@kocienda) April 11, 2024