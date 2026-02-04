tradfi
Участники Google Meet теперь могут зайти на видеоконференции Microsoft Teams (и наоборот)

Учасники Google Meet тепер можуть зайти на відеоконференції Microsoft Teams

Google сообщила о внедрении совместимости Google Meet с Microsoft Teams. Это позволит присоединяться к встречам в Microsoft Teams и наоборот.


В Google отмечают, что для этого необходимо устройство на базе Chrome OS. Для присоединения к онлайн-встречам Meet с Microsoft Teams Room устройство должно иметь Teams Rooms на базе Windows.

Аппаратные устройства Google Meet специально разработаны для упрощения видеозвонков в Google Workspace. Чаще всего используется Chromebox, интеллектуальная камера, сенсорный контроллер для простого управления звонками и Speakermic для шумоподавления. Устройства Microsoft Teams Rooms обычно включают десктоп на базе Windows, или другие устройства на Android, сенсорный дисплей, камеры, динамики и микрофоны.

Для настройки совместимости с Google Meet на устройствах с Teams Rooms администратор должен определить, поддерживается ли прямой гостевой вход (DGJ) или кроссплатформенные встречи через SIP-соединение. При этом стоит понимать, что DGJ обеспечивает качество видео 720p и не поддерживает передачу данных через HDMI-кабель или камеру. 


Почтовый ящик Exchange для учетных записей Teams Rooms должен быть настроен на обработку приглашений на собрания сторонних организаций с сохранением текста приглашения. Также необходимо убедиться в отсутствии клиентских политик, которые могут ограничивать подключение устройств к сторонним сервисам для проведения собраний. Если используются сторонние сервисы для перезаписи URL-адресов, добавить эти адреса собраний Google в список исключений, чтобы предотвратить появление не работающих ссылок.

Администраторам необходимо включить Google Meet в качестве стороннего сервиса поставщика услуг для проведения собрания в настройках устройства из Teams Rooms, либо через портал управления Teams Pro, либо через локальные настройки устройства. Это также можно сделать с помощью конфигурационного файла SkypeSettings.xml. Напротив, присоединиться к собранию Teams с помощью Google Meet для конечного пользователя немного проще. Если собрание Teams запланировано на устройстве Meet в Google Calendar, необходимо просто нажать на название собрания с подзаголовком «Через Microsoft Teams» в расписании комнаты, и собрание начнется, когда присоединится организатор Teams

Мы сообщали, что Google Meet научился переводить голос — и звучать, как вы. Кроме этого сервис получил опцию прокрутки субтитров для тех, кто «спит» на рабочих кругах.

Источник: Neowin

