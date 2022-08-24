Ученые нашли материал с «памятью» о собственном прошлом — его открыли совершенно случайно

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии обнаружили, что один из используемых в электронике материалов способен «запоминать» действие внешних раздражителей. Речь идет о диоксиде ванадия (VO2).

Аспирант Мохаммад Самизадзе Нику совершил это открытие случайно. Понятно, что характеристики диоксида ванадия зависят от температуры. С ее постепенным увеличением до 68 градусов Цельсия проходит переход от изолятора к проводнику из-за изменений в структуре решетки. При охлаждении диоксид ванадия возвращается в исходное состояние.

Нику провел серию экспериментов, нагревая диоксид ванадия сверхкороткими импульсами тока. При подаче повторных импульсов он заметил, что время инкубации, то есть время, необходимое для трансформации изолятора в проводник, зависит от истории предыдущих фазовых переходов: VO2 как бы «запоминает» первый переход и предполагает следующий.

Исследователи обнаружили, что VO2 способен помнить свой последний раздражитель до трех часов. При этом они не исключают, что эффект памяти может сохраняться в течение нескольких дней, однако сейчас у них нет инструментов, необходимых для таких исследований.

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Это первый материал, обладающий таким свойством, хотя ученые не исключают существования и других подобных. Если исследователи смогут использовать это открытие в электронной промышленности, им удастся устроить революцию в сфере вычислительных устройств и элементов памяти.

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Источник: TechSpot