Ученые нашли лучший цикл стирки для сохранения вещей — возможно, известный многим

Британские ученые из Университета Лидса в новом исследовании, частично финансируемом Procter & Gamble, обнаружили лучший способ сохранения внешнего вида вещей после стирки.

Дело в том, что каждый цикл стирки медленно разрушает одежду, смывая краску и ослабляя волокна тканей. Однако результаты нового исследования показывают, что вещи гораздо лучше сохраняются, если стирать их на большей скорости и в холодной воде.

Исследователи проанализировали данные и образцы тканей и выяснили, что 30-минутный цикл стирки при температуре 25°C позволяет сохранять яркость цветов, сокращая потерю краски до 74% и уменьшая загрязнение микроволокнами более чем вдвое, по сравнению со стандартным 85-минутным циклом стирки при температуре 40°C.

«Использование более коротких циклов стирки в прохладной воде — это простой способ, который позволит каждому продлить срок службы одежды и не допустить ее выбрасывания в мусор», — подчеркнула ведущий автор исследования, доктор Люси Коттон.

Команда исследователей под ее руководством протестировала футболки из хлопка, полиэстера или их смесей, изготовленных для розничных магазинов, в сочетаниях, имитирующих типичные партии темных и светлых цветов. Они даже добавили белые ткани-«приемники», чтобы отслеживать уровень растекания цвета между партиями. Результаты оказались очевидными, более длительная стирка при высоких температурах негативно влияет на качество ткани, заставляя одежду быстрее терять цвета и волокна.

По словам авторов исследования, после 8-16 циклов стирки одежда продолжает терять волокна. Это означает, что спортивная одежда будет выделять микрочастицы пластика в воду на протяжении всего срока службы. Даже одежда не из полиэстера, а из натуральных тканей, как хлопок и другие, линяет, а частицы краски и волокон попадают в источники воды и загрязняют их.

Анализ донных отложений на территории Европы продемонстрировал, что почти 80% микроволокон состоят из целлюлозы, а не из пластика. Синтетические или натуральные, эти волокна попадают в рыбу, моллюсков, а затем — в организм людей.

Исследование включало в себя моделирование кинетики красителей и рамановскую спектроскопию. Однако это также часть маркетинговой стратегии Procter & Gamble, которая с 2005 года продвигает моющие средства для использования в холодной воде.

«Достижения в технологии моющих средств, особенно в области использования экологически чистых ингредиентов, таких как ферменты, позволяют потребителям получать превосходные результаты при более холодной и быстрой стирке», — убеждает соавтор исследования и научный сотрудник Procter & Gamble Нил Лант.

Стирка при 20°C вместо 40°C экономит около двух третей энергии за одну загрузку, согласно данным Energy Saving Trust. Это означает меньшие счета, меньше выбросов углерода и меньше волокон, попадающих в воду

Современная мода приучила людей воспринимать одежду, как нечто недолговечное. Однако это исследование демонстрирует, что именно характер стирки влияет на то, сколько та или иная одежда сможет прослужить.

Результаты исследования опубликованы в журнале Dyes and Pigments

Источник: ZME Science