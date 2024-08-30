Киберпрачечная на колесах: Tesla Cybertruck заметили с включенной сушильной машиной в кузове

Ждем версию Cybertruck с посудомойкой и микроволновкой.

На улицах Далласа в США появилось необычное транспортное средство, которое привлекло внимание прохожих и пользователей социальных сетей. Tesla Cybertruck, футуристический электропикап, курсировал по городу с включенной сушилкой для одежды, прикрепленной к кузову.

Видео этого удивительного зрелища опубликовали на платформе Reddit с подписью «Киберстирка замечена в Далласе». Автомобиль принадлежит местному мастеру на все руки, который решил совместить инновационный дизайн Cybertruck с бытовой техникой.

Владелец электропикапа рассказал, что идея прикрепить сушилку к автомобилю возникла у него примерно месяц назад.

«Я просто хотел развлечься. По сути, ни один другой автомобиль не способен на такое, кроме Cybertruck», — объяснил он свою мотивацию.

Эксперимент длился 40–50 минут. По словам водителя, он не заметил значительного влияния на заряд аккумулятора электромобиля. Однако он предположил, что ситуация могла бы измениться при разной скорости движения. Мастер действительно высушил некоторые вещи в поездке, но не планировал делать это постоянно.

Реакция людей на дорогах была однозначно положительной.

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«Лица прохожих сначала были серьезными, но как только они видели мой пикап, сразу начинали улыбаться и махать», — поделился впечатлениями владелец необычного Cybertruck.

Сейчас мастер планирует в ближайшее время снять сушилку с автомобиля. Водитель не против повторить эксперимент, если будет время и вдохновение.

Однако не все эксперименты с Cybertruck оказываются такими же безопасными и веселыми. Недавно фанат забрался на Tesla Cybertruck, чтобы доказать его прочность — и раздавил лобовое стекло.

Источник: Futurism