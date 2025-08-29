banner
Новости Технологии 29.08.2025 comment views icon

Ученые нашли материал для безуглеродной добычи водорода

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ученые нашли материал для безуглеродной добычи водорода

Южнокорейские исследователи из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) и Сеульского национального университета (SNU) обнаружили новый оксидный материал, способный производить большое количество чистого водорода с использованием исключительно тепла, без дополнительных выбросов углерода.

Группа под руководством профессора Хенгю Цзиня и доктора Донгю Ли из POSTECH в сотрудничестве с профессором Ин-Хо Чоном и доктором Джунхеном Намом из Сеульского национального университета определила (MgMnCo)0.65Fe0.35Oy как высокоэффективный оксид, который генерирует водород. Объединив термодинамические базы данных с ускоренным моделированием, они смогли проанализировать более 1 тыс. состояний материалов всего за 24 часа — более чем в 7 тыс. раз быстрее, чем традиционные подходы, которые обычно требовали не менее чем целую неделю для исследования одного состояния.

Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водороду з води
Схематическое изображение высокопроизводительного скрининга для разработки высокоэффективного цикла производства водорода/POSTECH

По результатам компьютерного отбора перспективных кандидатов и экспериментальной проверки, было подтверждено, что инновационный материал достигает рекордных показателей по генерации водорода и эффективности термического преобразования. Кроме производства водорода эта технология может применяться для производства в других отраслях, требующих эффективных окислительно-восстановительных материалов, таких как риформинг метана для извлечения водорода из природного газа, переработка аккумуляторных батарей для извлечения ценных металлов, а также процессы окисления-восстановления металлов в сталелитейном производстве. 

Термодинамический анализ на основе CALPHAD — высокоэффективной системы для двухстадийного термохимического расщепления воды в условиях смягченной окислительно-восстановительной реакции и спектроскопический анализ электронной структуры показывают, что превосходные окислительно-восстановительные характеристики этого материала обусловлены одновременным участием катионов Fe и Mn. Эта двойная активная особенность обнаружена впервые в ферритовых циклах, что открывает значительные возможности для изучения новых многокатионных ферритовых систем в смежной области исследований.

«Это исследование значительно сокращает сроки разработки материалов для водорода, существенно приближая коммерциализацию», — объясняет профессор Хенгю Цзинь из POSTECH. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Science

Источник: TechXplore

Популярные новости

arrow left
arrow right
Перовскитные солнечные элементы стали более выносливыми и уже не боятся воды
Ученые воссоздали первую химическую реакцию во Вселенной
В США заработал первый ядерный реактор, производящий энергию, водород и чистую воду
Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться
NASA раскрыла тайну «пауков» на Марсе
Этот солнечный элемент использует свою обратную сторону с дополнительным КПД 8,44%
Впервые в истории: в Европе доля солнечной энергии превысила все другие виды
Продажа катализаторов уже не та: ученые уменьшили количество платины в них и увеличили выход водорода
Аэрогель делает соленую воду пригодной для питья — на этот раз эффективно
Землянки возвращаются: японские дома из грунта изготовлены 3D-печатью
Конфеты из воздуха — китайцы превращают CO₂ в пищу
Деревья инжира превращают CO₂ в камень и делают сами для себя удобрения, — исследования
Стены поглощают CO₂ и становятся крепче, — стартап создал новый кирпич
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить