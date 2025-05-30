Ученые обнаружили новый «призрачный» вид человека в ДНК тибетцев

Палеонтологи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине по результатам исследования скелета возрастом в 7 тыс. 100 лет обнаружили неизвестный до этого вид древнего человека.

Объектом исследования стала ДНК женщины, жившей в эпоху раннего неолита, которая была похоронена на территории археологического объекта Синья в юго-западной китайской провинции Юньнань. По мнению исследователей, ее ДНК может помочь раскрыть тайну происхождения народностей Тибета.

Палеонтолог Цяомэй Фу и его коллеги подробно описали результаты анализа 127 человеческих геномов с юго-запада Китая. Большинство изученных человеческих останков датируются возрастом от 1 тыс. 400 до 7 тыс. 150 лет. Все эти древние люди являются выходцами из китайской провинции Юньнань, которая на сегодняшний день отличается наибольшим этническим и языковым разнообразием в Китае.

Исследователи подчеркивают, что древние люди из этого региона могут помочь ответить на ряд вопросов, которые до сих пор остаются без ответа. В частности, происхождение людей, которые сейчас проживают на Тибетском нагорье. Останки древнейшего из изученных учеными человека оказались недостающим звеном между жителями Тибета и неизвестной популяцией древних людей.

На объекте в Синьи были обнаружены десятки захоронений, которые датируются эпохой неолита (7000-2000 годами до нашей эры). Под этими захоронениями исследователи нашли скелет женщины без присущих погребальных атрибутов. Результаты радиоуглеродного анализа показали, что возраст останков женщины составляет 7 тыс. 100 лет. Изотопный анализ ее рациона показал, что она, вероятно, была охотником-собирателем.

Однако анализ генома женщины, получившей имя Xingyi_EN, оказался неожиданным. Ее происхождение не относит ее к древним жителям Восточной и Южной Азии. Она более близка к азиатской популяции, гены которой способствовали появлению неизвестной до сих пор группы людей, что наблюдается только у современных тибетцев.

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Родословная Xingyi_EN не относится ни к неандертальцам, ни к денисовцам. Скорее, Xingyi_EN является свидетельством ранее неизвестной линии, которая отделилась от других людей по крайней мере 40 тыс. лет назад.

На протяжении тысяч лет эта родословная была отделена от других человеческих групп, что означало отсутствие примесей — скрещиваний, которые могли бы смешать их ДНК. Но в какой-то момент родственники Xingyi_EN начали скрещиваться с другими группами восточноазиатского происхождения, смешивая ДНК.

Однако, как отметили исследователи, к этим результатам следует относиться с осторожностью. Учитывая, что генетические доказательства были получены только от одного человека, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять связь между Xingyi_EN и призрачной древней народностью Тибета.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science

Источник: LiveScience