Ученые обнаружили более 1700 древних вирусов в тибетском леднике

Международная группа исследователей открыла рекордное количество замороженных вирусных геномов в образце льда с Тибетского плато, что может помочь лучше понять изменения климата и экосистем в прошлом и будущем.

В леднике Гулия на Тибетском плато ученые обнаружили 1705 видов вирусов, законсервированных во льду на протяжении десятков тысяч лет. Это исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предоставляет беспрецедентное количество информации о вирусах, полученной из ледника. Открытие охватывает период до 41 000 лет в прошлое и открывает новые возможности для изучения климатической истории Земли.

Обнаруженные вирусы сыграли критическую роль в своих локальных экосистемах. Они влияли на разнообразие и эволюцию через процессы селективного давления Селективное давление — влияние внешних факторов (экологических, климатических, биологических), способствующих выживанию и размножению тех организмов, которые имеют благоприятные для этих условий черты. Это основной механизм естественного отбора. и вирусно-опосредованного переноса генов Вирусно-опосредованный перенос генов — процесс, при котором вирусы переносят генетический материал между организмами, что может приводить к изменениям в генетическом составе популяций и, как следствие, к эволюционным изменениям. Это один из механизмов горизонтального переноса генов.. Ученые отметили, что вирусы могут даже формировать экологический метаболизм экосистемы, влияя на поглощение и производство соединений в окружающей среде.

Исследователи обнаружили четкую связь между климатическими условиями и вирусными сообществами (viral community). Во время холодных периодов вирусное сообщество ледника Гулия имело тенденцию возвращаться к подобному, хотя и не идентичному составу. Зато каждый теплый период характеризовался уникальным набором вирусных видов. Самая разнообразная смесь микробов датируется примерно 11 500 лет назад, что совпадает с переходом от последнего ледникового периода к стабильному и умеренному голоцену (современная геологическая эпоха, которая продолжается до сих пор).

Более 70% найденных вирусов оказались уникальными и встречаются только в леднике Гулия. Лишь 12% общего количества вирусов также известны за пределами Азии, и менее 1% были задокументированы в средах, не связанных с ледниками.

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Это исследование открывает новые перспективы для прогнозирования будущего климата. Ученые отмечают, что понимание связи между вирусами, бактериальным метаболизмом и климатом может помочь ответить на сложные вопросы, такие как роль водно-болотных угодий или лесов в поглощении или выделении углекислого газа. Однако ученые предостерегают, что таяние ледников грозит потерей этой бесценной информации о климатической истории.

Источник: Popsci