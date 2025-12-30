Ученые объяснили, почему люди повторно принимают одни и те же ошибочные решения

Люди, которые удивляются, почему не могут перестать повторять одни и те же ошибочные решения, теперь имеют научное объяснение. Новое исследование показывает, что доминирующие сигналы из окружающей среды могут приводить к повторяющимся вредным выборам.

Согласно новым выводам ученых, жизненные выборы могут в значительной мере определяться сигналами из окружающей среды, что ведет к повторяющемуся рискованному поведению. Люди часто принимают решения, опираясь на повседневные визуальные образы и звуки, даже не осознавая этого. Новое исследование под руководством Джузеппе ди Пеллегрино из Болонского университета показывает, что ассоциативное обучение работает не одинаково для всех.

Исследование выявило, что одни люди в значительной степени полагаются на сигналы окружающей среды при принятии решений, тогда как другие — в меньшей степени. Соответственно, визуальные и звуковые стимулы могут сильно влиять на процесс принятия решений у определенных людей. Проще говоря, сигналы начинают доминировать над выбором. Исследование подчеркивает роль когнитивной гибкости как ключевого фактора адаптации к изменениям.

Как мозг обучается на сигналах среды? Дело в том, что человек постоянно обрабатывает визуальные сигналы, фоновые звуки и другую информацию из окружения. Со временем мозг учится связывать эти сигналы с ожидаемыми последствиями. Этот процесс, известный как ассоциативное обучение, помогает мозгу прогнозировать, принесет ли выбор вознаграждение или отрицательный результат. В большинстве случаев это ускоряет принятие решений и делает его более эффективным.

Способность избегать повторения откровенно плохих решений снижается у людей с высокой чувствительностью к сигналам, когда знакомые стимулы начинают указывать на менее благоприятные результаты. Согласно исследованию Пеллегрино, которое сосредотачивалось на дезадаптивных выборах, таким людям сложно обновлять значение этих сигналов. Старые ассоциации сохраняются даже несмотря на повторяющиеся негативные последствия. В результате мозг реагирует так, будто условия не изменились.

Исследователи также пришли к выводу, что аддиктивное поведение, компульсивные расстройства и тревожность могут быть связаны с высокой чувствительностью к сигналам и сниженной когнитивной гибкостью. Эти выводы помогают лучше понять механизмы формирования вредных привычек и устойчивых моделей поведения. В дальнейшем они могут стать основой для разработки более эффективных подходов к коррекции решений у людей с повышенной чувствительностью к сигналам среды.

Источник: NotebookCheck.net