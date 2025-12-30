Новости Наука и космос 30.12.2025 comment views icon

Ученые объяснили, почему люди повторно принимают одни и те же ошибочные решения

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Вчені пояснили, чому люди повторно ухвалюють ті самі хибні рішення

Люди, которые удивляются, почему не могут перестать повторять одни и те же ошибочные решения, теперь имеют научное объяснение. Новое исследование показывает, что доминирующие сигналы из окружающей среды могут приводить к повторяющимся вредным выборам.

Согласно новым выводам ученых, жизненные выборы могут в значительной мере определяться сигналами из окружающей среды, что ведет к повторяющемуся рискованному поведению. Люди часто принимают решения, опираясь на повседневные визуальные образы и звуки, даже не осознавая этого. Новое исследование под руководством Джузеппе ди Пеллегрино из Болонского университета показывает, что ассоциативное обучение работает не одинаково для всех.

Исследование выявило, что одни люди в значительной степени полагаются на сигналы окружающей среды при принятии решений, тогда как другие — в меньшей степени. Соответственно, визуальные и звуковые стимулы могут сильно влиять на процесс принятия решений у определенных людей. Проще говоря, сигналы начинают доминировать над выбором. Исследование подчеркивает роль когнитивной гибкости как ключевого фактора адаптации к изменениям.

Как мозг обучается на сигналах среды? Дело в том, что человек постоянно обрабатывает визуальные сигналы, фоновые звуки и другую информацию из окружения. Со временем мозг учится связывать эти сигналы с ожидаемыми последствиями. Этот процесс, известный как ассоциативное обучение, помогает мозгу прогнозировать, принесет ли выбор вознаграждение или отрицательный результат. В большинстве случаев это ускоряет принятие решений и делает его более эффективным.

Способность избегать повторения откровенно плохих решений снижается у людей с высокой чувствительностью к сигналам, когда знакомые стимулы начинают указывать на менее благоприятные результаты. Согласно исследованию Пеллегрино, которое сосредотачивалось на дезадаптивных выборах, таким людям сложно обновлять значение этих сигналов. Старые ассоциации сохраняются даже несмотря на повторяющиеся негативные последствия. В результате мозг реагирует так, будто условия не изменились.

Исследователи также пришли к выводу, что аддиктивное поведение, компульсивные расстройства и тревожность могут быть связаны с высокой чувствительностью к сигналам и сниженной когнитивной гибкостью. Эти выводы помогают лучше понять механизмы формирования вредных привычек и устойчивых моделей поведения. В дальнейшем они могут стать основой для разработки более эффективных подходов к коррекции решений у людей с повышенной чувствительностью к сигналам среды.

Источник: NotebookCheck.net

Популярные новости

arrow left
arrow right
ИИ уничтожает ИИ: некачественных исследований искусственного интеллекта очень много, потому что они написаны не людьми
Вселенная медленно умирает: астрономы подтвердили уменьшение звездообразования
"Вдвое меньше мизинца": девушке, которая родилась без большей части мозга, исполнилось 20 лет
Ученые назвали причину резкой поляризации общества: разделены, потому что приближенные
Ученые нашли выключатель тревоги и депрессии в мозге
Исследователи составили психологический портрет LLM: у Gemini обнаружили аутизм, а ChatGPT — тревожник в депрессии
В 10 000 раз меньшая модель ИИ TRM опередила большие языковые модели в логике
Женщина получила психоз из-за ИИ: моделировала собственное тело в генераторах изображений и возненавидела реальное
Дышите свободно: это устройство удаляет 94% вредных микроорганизмов из воздуха
Фантастика вдохновляет: небольшой робот ходит как TARS из "Интерстеллар"
Дистанционное прикосновение: ученые нашли "шестое чувство" человека
Почему мозг не может сфокусироваться, когда вы не выспались
Людям следует поучиться: шимпанзе способны отвергать собственные взгляды, если есть убедительные возражения
Поглощение, а не исчезновение: неандертальцы никогда не вымирали, согласно исследованию
ИИ превращает сканы мозга в описания мыслей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить