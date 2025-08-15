banner
Ученые показали роботов, которые будут спускаться в глубины Марса и Луны

Международная группа исследователей представила специализированных роботов, которые, как ожидается, смогут осуществлять спуск в недра на Марсе и Луне.

Испытания роботизированных систем проводились на испанском острове Лансарот. В рамках испытаний одна роботизированная система помогала другой осуществлять спуск по вертикальной шахте в подземную пещеру.

В результате извержений вулканов часто остаются так называемые «лавовые туннели». Они образуются, когда потоки лавы протекают под затвердевшим, остывшим поверхностным слоем, создавая каналы, остающиеся пустыми по завершении извержения. 

Вчені показали роботів, які спускатимуться у глибини Марса та Місяця
Меньший марсоход остается прикрепленным к большему, пока тот спускается в лавовую пещеру/Carlos Pérez-del-Pulgar

Наблюдения с помощью спутников обнаружили лавовые туннели под поверхностью Марса и Луны. Эти подземные туннели могут стать идеальным местом для строительства научных баз в рамках будущих миссий. Они будут защищать первых астронавтов и колонистов от космических лучей, солнечной радиации и микрометеоритов.

«Это может быть очень подходящим местом для поиска следов жизни, а также для размещения окружающей среды человека», — убежден робототехник из Университета Малаги в Испании Карлос Перес дель Пульгар. 

Карлос Перес-дель-Пульгар и его коллеги разработали стратегию проверки способности роботизированных систем исследовать лавовую пещеру на острове Лансарот. Стратегия испанских ученых состоит из четырех этапов. Сначала два ровера картографировали поверхность у входа в пещеру. После от одного из них отделился небольшой зонд типа «кубсат», который был спущен ровером в пещеру для создания подробной трехмерной карты входа. Марсоходы использовали ее для планирования оптимального маршрута спуска. 

Как отметил Карлос Перес-дель-Пульгар, следующий этап оказался самым сложным. Роверы должны были работать автономно друг от друга. Меньший прикрепился к большему и начал спуск в пещеру. Затем марсоход отделился и проехал 235 метров по неровной местности, создавая трехмерную карту туннеля. Руководитель исследования также отметил, что при необходимости исследования крупных пещерных систем, ключевой проблемой будет именно поддержание надежной связи, поскольку радиоволны не проходят через горные породы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Robotics

Источник: Nature

