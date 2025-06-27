Ученые раскрыли загадку гигантского холодного пятна в Атлантическом океане

Океанографы наконец-то нашли объяснение существованию большого участка холодной воды в Атлантическом океане, к югу от Гренландии.

Вопреки логике, эта аномально холодная зона в Атлантическом океане получила название Североатлантической дыры потепления. Несмотря на то, что по всему миру температура океана растет, в этой области за последние 100 лет она упала на 0,3 С°

По результатам анализа температуры и солености океана, ученые связали снижение температуры в этой зоне с замедлением системы океанических течений, которая называется Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC), переносящей холодные глубинные воды на юг, а поверхностные теплые — на север. Холодная область долгое время вызывала дискуссии среди океанографов. Некоторые связывали ее существование с динамикой океана, другие — считали одним из последствий загрязнения атмосферы аэрозолями.

Сейчас ученые получили подтверждение того, что на аномально холодную область влияет именно динамика океана. Поскольку прямое наблюдение за системой океанических течений ведется всего последние 20 лет, ученые использовали данные для мониторинга более ранней динамики океанических течений. Они использовали данные о температуре и солености, которые коррелируют с текущей скоростью течений, чтобы раскрыть закономерности AMOC с прошлого века, и использовали 94 различные модели океана для оценки изменений.

Получив четкую шкалу динамики AMOC с течением времени, исследователи установили, что только модели, которые включали замедление океанических течений, были связаны с реальным охлаждением. Исследователи подчеркивают, что лучшее понимание того, как замедляется AMOC, не только объясняет холодный поток, но и способствует прогнозированию климата. AMOC и созданная им аномалия влияют на европейские погодные условия, включая осадки и ветер.

Морские экосистемы также могут пострадать от смены течений, поскольку температура и соленость воды могут определять локальную среду обитания некоторых видов. Кроме этого у ученых есть беспокойство, что к 2100 году AMOC замедлится минимум на 20%, однако непонятно, остановится ли система океанических течений полностью.

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Результаты исследования опубликованы в журналеCommunications Earth and Environment

Источник: LiveScience