Ученые разработали план терраформирования Марса

Ученые из Pioneer Research Labs по результатам нового исследования разработали план терраформирования Марса, который, правда, рассчитан не на одно столетие.

«Тридцать лет назад терраформирование Марса было не просто сложным — это было невозможно. Но новые технологии, такие как Starship и синтетическая биология, теперь сделали это реальной возможностью», — убеждает автор исследования Эрика Олден ДеБенедиктис.

В своей научной статье ДеБенедиктис отмечает, что новые достижения в области климатической инженерии, синтетической биологии и космических полетов оправдывают новую программу исследований. Средняя температура на Марсе составляет около -70°С, а атмосферное давление составляет всего 0,6% от земного, что не позволяет воде долго оставаться на поверхности.

Итак, первым шагом ученая предлагает нагреть Красную планету, используя такие технологии как солнечные паруса, искусственные аэрозоли, или кремниевые аэрогели. ДеБенедиктис подчеркивает, что таким образом можно будет нагреть Марс минимум на 30°С. Это также должно запустить обратную связь и привести к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу.

Сейчас Красная планета получает всего 130 Вт солнечной энергии на каждый квадратный метр, гораздо меньше, чем Земля. Однако тонкая атмосфера Марса свидетельствует о том, что даже незначительные изменения температуры могут совершенно изменить климат планеты.

На втором этапе предлагается отправить на Марс генномодифицированные организмы, приспособленные к жизни в экстремальных условиях. Некоторые из них даже смогут использовать соли перхлората, распространенные на Марсе, как источник метаболической энергии. Ученые ожидают, что эти микроорганизмы помогут создать биологические колонии, образуя органические вещества, выделяя кислород и изменяя химический состав на поверхности планеты.

Третий этап предусматривает создание стабильной биосферы с воздухом, богатым кислородом. Цель — атмосфера с содержанием кислорода 0,1 бар — достаточно для поддержания человеческой жизни без скафандров.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

И хотя процесс терраформирования Марса может занять не одно столетие, авторы исследования призывают начать заниматься этим уже сейчас. Ученые подчеркивают, что уже сейчас можно начинать подготовку и воплощать сначала менее амбициозные проекты.

«Будущие миссии на поверхность Марса в 2028 или 2031 году должны включать мелкомасштабные эксперименты по снижению рисков стратегий терраформирования, таких как потепление локальных регионов», — отмечает Эрика Олден ДеБенедиктис.

Технически такая подготовка также включает в себя моделирование климатических обратных связей, проектирование новых материалов, поддерживающих жизнь, и разработку выносливых микроорганизмов в марсианских камерах на Земле. Кроме этого ученые призывают к проведению тщательных лабораторных исследований аэрозолей и солнечных отражателей.

Подводя итог, авторы материала отмечают, что будущее Марса будет зависеть не только от ракет и микробов-экстремалов, а также от готовности человечества учиться и осваивать новые условия.

«Мы даже не знаем, что возможно с физической или биологической точки зрения. … Если люди смогут научиться терраформировать такой мир, как Марс, это может стать первым шагом к более далеким целям», — подчеркивают исследователи.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: ZMEScience