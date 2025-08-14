banner
Новости Технологии 14.08.2025 comment views icon

Ученые используют "черный металл" чтобы улучшить солнечную энергетику в 15 раз

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ученые используют "черный металл" чтобы улучшить солнечную энергетику в 15 раз

Американские исследователи из Рочестерского университета использовали черный металл в новой конструкции солнечных термоэлектрических генераторов.

Эти генераторы, известные также как STEG, превращают различные виды тепловой энергии в электричество. Однако технические ограничения значительно ограничивали их потенциал. Выходная мощность преобразует в электричество только 1% солнечного света — посредственный показатель по сравнению с примерно 20% для бытовых солнечных панелей. Новая конструкция обходит ограничения, обеспечивая точное управление каждым слоем. Некоторые из слоев созданы из черного металла. 

Обычно генераторы STEG имеют «горячую» и «холодную» стороны, сжатые между полупроводниковыми материалами, и разница температур между сторонами генерирует электричество за счет эффекта Зеебека — явления возникновения электродвижущей силы между двумя контактами разных проводников, находящихся при разной температуре.  Десятилетиями основное внимание уделялось совершенствованию полупроводниковых материалов для лучшего контроля разницы температур.

Однако, как утверждает старший автор исследования и материаловед из Рочестерского университета Чуньлей Го, такой подход имеет определенные ограничения, поэтому он исследовал другие материалы. Созданная им конструкция базируется на трех стратегиях производства, активно использующих лазеры. 

Команда исследователей под руководством Чуньлея Го проводила обработку вольфрама фемтосекундными лазерными импульсами — ультракороткими лучами, воздействующими на металл с интервалом в одну квадриллионную секунды — чтобы превратить его в черный металл. Материал был разработан таким образом, что он оптимизирует поглощение солнечного света, минимизируя нежелательные тепловые потери. 

Вчені викориктовують “блек метал” щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
Сверхбыстрые лазерные импульсы вытравливают наноструктуры на металлических поверхностях, создавая высокоэффективные STEG/University of Rochester/J. Adam Fenster

Они покрыли обработанный вольфрам куском пластика, создав «мини-теплицу», которая максимально увеличила способность горячей стороны удерживать тепло. Команда снова использовала фемтосекундные лазеры для изготовления специального алюминиевого радиатора. Исследователи объяснили, что эти наноструктуры удвоили эффективность охлаждения холодной стороны.

Для проверки собственной разработки ученые провели эксперимент, в котором протестировали систему терморегуляции, зажигая светодиоды. Как и ожидалось, их установка позволила STEG полностью питать светодиод на максимальной яркости при значительно более низких уровнях освещенности.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Light: Science & Applications

Источник: Gizmodo

Популярные новости

arrow left
arrow right
Терагерцы вместо гигагерц — квантовый материал ускоряет переключение транзисторов в 1000 раз
Продажа катализаторов уже не та: ученые уменьшили количество платины в них и увеличили выход водорода
Как тебе такое, Илон Маск? Деревянный аккумулятор оказался более огнестойким, чем в Tesla
Добавить соли: простое решение повышает ресурс аккумуляторов в 10 раз
Печатные платы с жидким металлом самовосстанавливаются и работают несмотря на повреждения
Беспроводные самозаряжающиеся аккумуляторы уже выдерживают 100+ циклов в испытаниях
В Гарварде запаковали квантовый компьютер в чип
Гамма-лазер сможет точечно уничтожать раковые клетки или исследовать структуру Вселенной
Привет, Horizon! Эти роботы «растут» и «лечатся», «поедая» других
Новый оптический микроскоп «видит» атомы — ученые обошли дифракцию
Этот солнечный элемент использует свою обратную сторону с дополнительным КПД 8,44%
Оксид индия заменяет кремний в новом транзисторе японских ученых
Плоские контакты вместо пайки сделают смартфоны тоньше, — разработка LG Innotek
ИИ создал процессоры, которые хорошо работают, но совершенно непонятны
Гаджеты будут потреблять меньше энергии благодаря нанопленке из тройного сплава
Термодинамика, где ты? Физики нагрели золото до 18726 °C и не расплавили
E-кирпич: MIT будет производить электропроводящие термостойкие блоки для возобновляемой энергетики
Замена GPS — квантовый алмазный магнитометр меняет навигацию
Сверхтонкая мембрана передает звук почти без потерь — это может изменить акустику и информационные технологии
Перовскитные солнечные элементы стали более выносливыми и уже не боятся воды
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить